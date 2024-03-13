ЄС не зможе замінити допомогу США, а українському ВПК треба дозволити експорт, — економіст (відео)

Найбільш завантаженими замовленнями є українські підприємства, що виробляють дрони та боєприпаси. Водночас на складах "Бронетехніки України" стоять готові екземпляри, але через брак грошей Міноборони не може їх викупити, каже економіст Олег Пендзин.

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Європа, яка виділить понад 50 млрд допомоги Україні протягом наступних чотирьох років жодним чином не замінить американську допомогу. Все впирається в постачання зброї та її закупівлю, а в цьому аспекті повноцінно замінити США не зможе ніхто. Таку думку в інтерв'ю Фокусу висловив Олег Пендзин, експерт економічного дискусійного клубу.

За словами економіста, поки що заблокованому американському пакеті на $60 млрд лише $7,5 млрд "живих грошей", а все інше — воєнно-технічна допомога. Зброя, тим більше сучасна — специфічний товар, який важко купити навіть маючи будь-які гроші.

"Потрібну ЗСУ зброю можна купити тільки або в США або у виробників в Європі, які так чи інакше пов'язані зі Штатами, — каже Пендзин. — Так що ні у кого не має бути ілюзій, що пакет допомоги США можна якось замінити".

Щодо будівництва підприємств військових західних компаній, то експерт акцентує, що створюються виробництва по підтримці проданої чи поставленої Україні техніки. Мова не йде про спільне виробництво самої техніки.

Але в Україні є унікальні зразки власної зброї, що можуть після війни стати основою для виходу на експорт, каже економіст. Проте існують українські підприємства, що навіть під час війни повністю не забезпечені замовленнями.

"Найбільш завантаженими замовленнями є підприємства, що виробляють дрони та боєприпаси, — відзначає Пендзин. — А на складах "Бронетехніки України" стоять вже готові екземпляри, але через брак грошей Міноборони не може їх викупити".

Саме через це, за словами економіста, український ВПК просить відкрити експорт, адже у держави не має грошей на викуп всієї продукції, що випускають зброярі. Тому Україні критично важливо знайти на це гроші.

"А ще треба розуміти, що жоден західний виробник дронів не зацікавлений збирати свою продукцію у нас, — каже експерт. — Кожен зацікавлений давати роботу своїм співгромадянам, створювати у власній країні робочі місця і щоб податки залишались у власній державі".

Саме тому, за словами економіста, левова частина допомоги США, яка поки що заблокована, призначається для власних виробників зброї. Також з цього пакету будуть профінансовані американські центри з підготовки українських військових.

Це абсолютно логічна та вигідна для США ситуація, зазначає Пендзин, адже на гроші з пакета допомогу будуть вироблені нові зразки зброї, що замінять не настільки свіжі зразки на складах, які відправлять в Україну.

"Передана зброя від США цілком нормальна і дієва і тут немає особливої "зради", — каже економіст. — Просто для неї вже підходить час зняття з експлуатації, а таким чином Пентагон отримає свіже оновлення на складах. По суті армія США заощаджує на утилізації та допомогає Україні доволі ефективними засобами боротьби з росіянами".

Нагадаємо, рада міністрів Бельгії підтвердила замовлення у франко-німецького концерну Nexter KNDS виробництво 19 САУ Caesar та самохідних мінометів Griffon Mepac.

Крім того, 18 січня Франція анонсувала виробництво 80 САУ Caesar для України.