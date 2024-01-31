Бельгія закуповує французькі модернізовані Caesar NG та самохідні міномети (фото)

Бельгійська армія має отримати новітні артсистеми та 120-мм міномети на базі броньовика Griffon.

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Рада міністрів Бельгії підтвердила замовлення у франко-німецького концерну Nexter KNDS виробництво 19 САУ Caesar та самохідних мінометів Griffon Mepac. Про це повідомляє пресслужба компаній.

В межах програми CaMo2 Бельгія придбала 9 САУ Caesar NG. Узгодження відбулося ще у 2022 році. Новий контракт на 19 артустановок передбачає постачання машин у 2027 році. MEPAC означає стаціонарний міномет вогневої підтримки (Mounted Mortar for Fire Support), який встановили на базу броньовика Griffon.

Nexter NG

Caesar NG — це модернізована версія артилерійської установки, яка має потужніший двигун на 460 кінських сил (на базовій версії 260 к.с.). Окрім цього САУ має оновлене програмне забезпечення для управління вогнем, систему протидії Barage та нову радіостанцію Contact.

Самохідний міномет Griffon MEPAC Фото: Nexter Group

Griffon MEPAC прийде на заміну звичайних мінометів MO-120-RT. В основі нової системи лежить напівавтоматична мінометна система 2R2M розробки Thales. 120-мм мінометна система встановлена в задній частині Griffon. Вогонь ведеться через люки в даху на електроприводі. Вся система знаходиться всередині машини на поворотній платформі. Мінометними системами оснастять два батальйони бельгійської армії.

Нагадаємо, 18 січня Франція анонсувала виробництво 80 САУ Caesar для України.

15 грудня у ЗМІ писали, що САУ Caesar виявились непристосованими до реалій війни через дрони-камікадзе.