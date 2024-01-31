Бельгия закупает французские модернизированные Caesar NG и самоходные минометы (фото)

Бельгийская армия должна получить новейшие артсистемы и 120-мм минометы на базе броневика Griffon.

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Совет министров Бельгии подтвердил заказ у франко-немецкого концерна Nexter KNDS производство 19 САУ Caesar и самоходных минометов Griffon Mepac. Об этом сообщает пресс-служба компаний.

В рамках программы CaMo2 Бельгия приобрела 9 САУ Caesar NG. Согласование состоялось еще в 2022 году. Новый контракт на 19 артустановок предусматривает поставку машин в 2027 году. MEPAC означает стационарный миномет огневой поддержки (Mounted Mortar for Fire Support), который установили на базу броневика Griffon.

Nexter NG

Caesar NG — это модернизированная версия артиллерийской установки, которая имеет более мощный двигатель на 460 лошадиных сил (на базовой версии 260 л.с.). Кроме этого САУ имеет обновленное программное обеспечение для управления огнем, систему противодействия Barage и новую радиостанцию Contact.

Самоходный миномет Griffon MEPAC Фото: Nexter Group

Griffon MEPAC придет на замену обычных минометов MO-120-RT. В основе новой системы лежит полуавтоматическая минометная система 2R2M разработки Thales. 120-мм минометная система установлена в задней части Griffon. Огонь ведется через люки в крыше на электроприводе. Вся система находится внутри машины на поворотной платформе. Минометными системами оснастят два батальона бельгийской армии.

Напомним, 18 января Франция анонсировала производство 80 САУ Caesar для Украины.

15 декабря в СМИ писали, что САУ Caesar оказались неприспособленными к реалиям войны из-за дронов-камикадзе.