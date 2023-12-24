САУ Caesar с "искусственным интеллектом": эксперты оценили, как это поможет ВСУ в 2024 году

Если артустановка с искусственным интеллектом пройдет успешные испытания, то технологию используют на других системах, которые имеют ВСУ, заявили эксперты Defense Express.

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В 2024 году Украина получит возможность испытать на поле боя самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar со встроенным "искусственным интеллектом". Благодаря этой новации ВСУ смогут на треть уменьшить расход снарядов. О деталях новой французской разработки рассказали эксперты портала Defense Express.

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Эксперты обратили внимание на создание "коалиции по артиллерии", о которой сообщил заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, выступая перед сенатом Франции. В заявлении чиновника, опубликованном на портале "Милитарный", говорилось о том, что у Минобороны есть намерение закупить новые САУ Caesar. По его словам, в 2024 году ВСУ могут получить обновленные САУ: прямо на поле боя испытают пушку с технологией "искусственного интеллекта". По предварительным оценкам, использование этой технологии уменьшит расходы БК на 30%.

Авторы Defense Express отметили, что слова Гаврилова о 30% означают, что первые испытания ИИ на САУ "Цезарь" уже проводили. Эти испытания показали результат и теперь этим воспользуются украинские артиллеристы. Указывается, что артустановка и так цифровая, поэтому переработка будет простой — установят обновленное программное обеспечение.

В статье перечислили три особенности обновления САУ Caesar, которые пригодятся ВСУ.

Программное обеспечение будет применяться в системе управления огнем для расчета баллистической траектории для попадания по цели. При этом программа будет получать массив информации об окружающей ситуации и, возможно, даже будет иметь данные с "глаз" дронов. Если подобная технология покажет свою эффективность, то ее распространят и на другие артиллерийские установки, которыми воюют артиллеристы ВСУ, отметили эксперты. Экономия потерь снарядов на уровне 30% поможет украинцам вести боевые действия в условиях дефицита снарядов.

Заметим, САУ Caesar поступили в Украину с мая 2022 года — информацию подтвердил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный на странице Facebook. Пример применения этой пушки опубликовали на странице Facebook Генштаба ВСУ.

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Отметим, 30 октября стало известно, что во Франции увеличили выпуск САУ Caeser. В частности, если раньше с конвейера сходило четыре артустановки, то осенью уже шесть. Планируют нарастить выпуск до восьми, рассказали представители французской компании-производителя. Ориентировочная стоимость каждой — около 4,5–5,5 млн евро.

Между тем в декабре 2023 года украинский военный проанализировал положительные и отрицательные стороны французской САУ. По его словам, она меткая и скорострельная. Но имеет недостаток — слишком большая, поэтому ее быстро обнаруживают россияне.

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