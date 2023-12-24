В возрасте 24 лет погиб известный украинский актер

Роман Новак ушел из жизни из-за ДТП, однако неизвестно, где и как произошла авария.

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В автокатастрофе погиб известный украинский актер Роман Новак в возрасте 24 лет. Об этом "Молодой театр" сообщил на Facebook-странице.

"До сих пор не можем поверить в эту страшную весть. Не хватает слов, чтобы выразить боль утраты. Искренние соболезнования семье Романа. Светлая память талантливому актеру и нашему другу", — отметили на странице организации.

Больше подробностей пресс-служба театра пока не раскрыла. Поэтому неизвестно, где именно и при каких обстоятельствах произошло смертельное ДТП.

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Известно, что актер родился в Черкассах. Роман Новак, по данным сайта "Молодого театра", окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого в 2020 году (курс А. Ф. Белоуса).

Роман Новак

Юноша играл в таких спектаклях "Молодого театра": "Соломия", "Сон в летнюю ночь", "Инъекция бессмертия", "Кролик Харви", "Осенний блюз", "Коварство и любовь", "Цап-ка-цап" и "Шинель".

Роман Новак Фото: Молодий театр

По данным издания "Вечерний Киев", вместе с Романом погиб и его брат.

Напомним, ушел из жизни актер сериала "Нюхач".

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