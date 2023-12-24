У віці 24 років загинув відомий український актор

Роман Новак пішов із життя через ДТП, проте невідомо, де та як сталася аварія.

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В автокатастрофі загинув відомий український актор Роман Новак у віці 24 років. Про це "Молодий театр" повідомив на Facebook-сторінці.

"Досі не можемо повірити в цю страшну звістку. Не вистачає слів, щоб висловити біль втрати. Щирі співчуття родині Романа. Світла пам'ять талановитому акторові і нашому другові", — зазначили на сторінці організації.

Більше подробиць пресслужба театру наразі не розкрила. Тому невідомо, де саме та за яких обставин сталася смертельна ДТП.

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Відомо, що актор народився в Черкасах. Роман Новак, за даними сайту "Молодого театру", закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого у 2020 році (курс А. Ф. Білоуса).

Роман Новак

Юнак грав у таких виставах "Молодого театру": "Соломія", "Сон літньої ночі", "Ін'єкція безсмертя", "Кролик Гарві", "Осінній блюз", "Підступність і кохання", "Цап-ка-цап" і "Шинель".

Роман Новак Фото: Молодий театр

За даними видання "Вечірній Київ", разом з Романом Новаком загинув і його брат.

Нагадаємо, пішов із життя актор серіалу "Нюхач".

Також Фокус писав про смерть актора Василя Кухарського внаслідок поранення на фронті.