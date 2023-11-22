Помер зірка серіалу «Нюхач»

Актор переніс інфаркт через який отримав ускладнення

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Раптово обірвалося життя відомого українського актора Олександра Крижанівського. Інформацію про смерть батька опублікував його син Володимир на своїй сторінці в Фейсбук.

Актор більш відомий своїми ролями у фільмі "Нюхач-2", де зіграв генерала спецслужб та лікаря в серіалі "Повернення Мухтар -2".

Відому, що Олександру Крижанівському 13 жовтня виповнилося 66 років. Він був корінним уродженцем Києва. Присвятив усе своє життя театру та кіно.

Як повідомив син Володимир, причиною смерті його батька став інфаркт та ускладнення, які виникли після нього.

Володимир також повідомив, де відбудуться прощання з Олександром Крижанівським. Мова йде про Театр на Печерську, де актор працював близько 25 років та обіймав посаду директора-художнього керівника.

Щодо дати та часу Володимир сказав, що подробиці уточнить згодом.

Варто відзначити, що Олександр Крижанівський отримав у 2018 році звання Заслуженого артиста України.

Він не лише був актором, а ще й режисером театральних вистав. Загалом в доробку актора близько 50 ролей в різних кінематографічних стрічках.

Нагадаємо, на концерті Роббі Вільямса померла фанатка.