Відомий український актор Юрій Потапенко помер у віці 58 років

У покійного артиста залишилися дружина Ірина та син.

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Помер відомий український актор Юрій Потапенко на 59-му році життя. Про це повідомили на Facebook-сторінці "Молодого театру", якому чоловік присвятив 32 роки свого життя.

Офіційної причини смерті актора наразі не відомо, проте повідомляється, що кілька тижнів тому він скаржився на біль у серці.

"Відійшов у вічність актор "Молодого театру" Юрій Потапенко. Йому було 58 років. Несподівана новина шокувала родину Молодого… У це складно повірити, тяжко прийняти", — розповідають колеги покійного українського актора.

Зазначимо, що Юрій Потапенко – український актор театру і кіно. "Молодому театрові" він присвятив 32 роки творчого життя. Юрій зіграв у виставах "Гагарін і Барселона", "Зачарований", "Осінній блюз", "Саломея", "Сватання на Гончарівці" тощо.

Окрім цього, артист, який 1 серпня 2023 відзначив 58-річчя, знявся у 56 кінопроєктах: "Тарас Шевченко. Заповіт", "Кайдашева сім'я", "На лінії життя".

Інформацію про смерть Юрія Потапенка 25 серпня 2023 року також підтвердила українська акторка Тамара Яценко. Вона розповіла, що в покійного актора залишилися дружина Ірина та син.

Також Фокус писав про смерть італійського співака Тото Кутуньйо у віці 80 років.