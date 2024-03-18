ЄС виділив $560 млн збройовим компаніям на збільшення виробництва боєприпасів для України

Левову частку фінансування отримають виробники вибухових речовин і пороху — 124 млн євро і 248 млн євро, відповідно. Серед них такі компанії, як Rheinmetall, Nexter, Nammo та Eurenco.

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Європейський союз назвав низку місцевих компаній, що виробляють боєприпаси, яким він виділить майже 560 млн доларів. Фінансування спрямоване з метою збільшення виробництва в спробі довести щорічний обсяг випуску снарядів ЄС до двох мільйонів на рік до кінця 2025 року. Про це повідомляє Defense News.

Зазначається, що збройові компанії "стоять у черзі" на отримання коштів для інвестування у свої підприємства, щоб прискорити виробництво снарядів для постачання в Україну, яка продовжує війну з російськими агресорами.

При цьому європейські чиновники визнали, що не виконали обіцянку, дану в березні 2023 року, поставити на потреби ЗСУ 1 млн артилерійських боєприпасів протягом року. Так глава європейської дипломатії ЄС Жозеп Боррель сказав, що замість мільйона снарядів країни коаліції передадуть до березня 2024 року всього 524 000 снарядів — це 52% від обіцяної партії.

"Ці снаряди буде поставлено в межах перших двох етапів так званого плану ASAP, що передбачає використання 2 млрд євро для скупки наявних європейських запасів і нових спільних закупівель у виробників ЄС", — зазначили оглядачі.

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У п'ятницю, 15 березня, було оголошено третю фазу ASAP: виділення 513 млн євро на допомогу компаніям у поліпшенні обладнання, а також спільне фінансування інвестицій за участю приватного бізнесу, що має довести загальний обсяг інвестицій до 1,4 млрд євро.

Левову частку фінансування отримає виробництво вибухових речовин і пороху — 124 млн євро і 248 млн євро, відповідно. А в перспективі в міру усунення вузьких місць у постачанні щорічний обсяг виробництва вибухових речовин у ЄС збільшиться більш ніж на 4300 тонн, а пороху — на 10 000 тонн.

Серед компаній, які подали заявки та отримали кошти на збільшення виробництва вибухових речовин, — грецька Hellenic Defence Systems, словацька MSM Export, норвезька Chemring Nobel, французька Eurenco France, шведська Eurenco Bofors та угорська N7 Holding.

Серед 17 фірм, які подали заявку й отримали гроші на збільшення виробництва порохів, — компанії Rheinmetall, Nexter, Nammo та Eurenco.

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