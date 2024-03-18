Не F-16: какие борта являются идеальными истребителями во время войны (видео)

Самолет F-35B может садиться вертикально и взлетать с пробегом всего в 200 метров. Однако на малых площадках нужно обеспечить быстрое развертывание всей инфраструктуры, рассказали эксперты.

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Истребители F-35B предназначены для авианосцев, однако этот борт также можно эксплуатировать в экстремальных условиях. Подробнее об этом рассказали в Defense Express.

Эксперты отметили, что F-35B — это самолет STOVL, который может садиться вертикально и взлетать с пробегом в 200 метров. Этот борт должен стать основным боевым самолетом Корпуса морской пехоты и основной частью авиакрыла на универсальных десантных кораблях. Самолет используется для авианосцев класса Queen Elizabeth в Великобритании, для Cavour в Италии и для Izumo в Японии.

Эксплуатация F-35B в экстремальных условиях

В Defense Express отметили, что F-35B можно эксплуатировать в экстремальных условиях, а именно с очень коротких участков автотрасс, минимальным обслуживанием и постоянно находясь в маневре. Летом 2023 года в Калифорнии Корпус морской пехоты США провел маневры Obsidian Iceberg с отработкой экспедиционной боевой операции, где истребители базировались на импровизированных аэродромах, а не кораблях.

"Это больше отработка тактики для тихоокеанского театра военных действий с его сетью островов, это по сути то, с чем могут столкнуться любые воздушные силы на классическом сухопутном театре военных действий", — говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что кроме возможностей F-35B сесть и взлететь с малых площадок, требуется быстрое развертывание на них всей инфраструктуры. Для этого морпехи США используют конвертопланы V-22 Osprey, перевозя необходимое оборудование, боеприпасы и топливо. Также требуется обеспечение чистоты взлетной площадки. Однако обеспечивается эксплуатационная мобильность авиационной компоненты благодаря возможностям логистики и характеристикам F-35B.

Какие страны используются F-35B не для корпуса морской пехоты и ВМС

Речь идет о Сингапуре, который закупил 12 истребителей F-35B. Аналитики рассказали, что главная цель — это обеспечение возможностей эксплуатации авиации в условиях удара по авиабазам.

"Причины этого также поняли, большая стоимость летного часа и большая стоимость самого F-35B", — пояснили в Defense Express.

Истребитель имеет подъемный вентилятор за кабиной пилота, который соединен с двигателем системой передач, и специфическую систему с поворотом сопла двигателя.

Напомним, 15 января в СМИ рассказали о военных учениях НАТО с отработкой вторжения российских военных. Для этого Великобритания направила 20 тысяч военнослужащих армии, флота и ВВС.

В октябре 2023 года обозреватели Defence One рассказали о том, что существует по меньшей мере 14 различных версий истребителей F-35 Lightning II. Это произошло из-за того, что в 1990-х годах Пентагон принял решение о создании самолета, однако не определился с его конструкцией.