НАТО смоделирует вторжение Путина на крупнейших учениях с F-35 Lightning и P-8 Poseidon

По данным журналистов, ВВС Великобритании задействуют истребители F-35B Lightning и самолеты-разведчики Poseidon P-8. На учениях будут отрабатывать вторжение в одну из стран НАТО.

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Великобритания направит 20 000 военнослужащих на крупнейшие военные учения НАТО со времен холодной войны. В ходе этой инициативы планируют отрабатывать вторжение российских сил. Об этом пишет The Daily Mail.

В учениях будет задействован один из двух новых авианосцев британского Королевского флота, восемь военных кораблей, вместе с истребителем F-35 ВВС Великобритании, который будет отрабатывать полеты в условиях, приближенных боевым.

В понедельник, 15 января, министр обороны Великобритании Грант Шаппс объявит о направлении военнослужащих армии, флота и ВВС. В подготовке будут участвовать военнослужащие из 31 страны Европы.

По данным журналистов, Шаппс предупредит о том, что Запад стоит на "раздорожье", а учения "Стойкий защитник" (Steadfast Defender) обеспечат "жизненно важную уверенность в борьбе с путинской угрозой".

Этим военным учениям предшествовало решение британских властей выделить дополнительный пакет помощи Украине на сумму 2,5 млрд фунтов стерлингов (2,9 млрд евро) и о совместной операции с США против йеменских хуситов.

Грант Шаппс изложит свое видение относительно того, как Великобритания будет сдерживать потенциальные угрозы, поскольку союзники по-прежнему обеспокоены вызовом, который исходит от президента РФ Владимира Путина.

Ожидается, что он скажет о наступлении новой эпохи, в которой следует быть готовыми к тому, чтобы сдерживать врагов и вести за собой союзников.

Британская армия Фото: пресс-центр Минобороны

"Сегодня наши противники усердно восстанавливают свои заграждения, восстают старые враги, перечерчиваются линии фронта, танки буквально стоят на газоне Украины, а основы мирового порядка сотрясаются до основания", — объявит министр обороны.

Около 16 000 военнослужащих с танками, артиллерией и вертолетами будут переброшены из британской армии по всей Восточной Европе в рамках учений, начиная со следующего месяца.

Около 16 000 британских военнослужащих, а также танки, артиллерия и вертолеты передислоцируют по всей территории Восточной Европы со следующего месяца.

Источники в обороне заявили, что во время учений будет моделироваться вторжение в страну НАТО. Но в качестве основной угрозы видится Россия и терроризм. Королевский флот направит больше 2000 моряков на восьми военных кораблях и подводных лодках, а более 400 морских пехотинцев Королевской морской пехоты отправятся за Полярный круг.

Напомним, что власти Швеции ускоряют производство боеприпасов для Украины калибра 155 мм. Заключен новый контракт с компанией Nammo.

Также сообщалось, что за время массированного обстрела Украины в самой РФ в течение дня упали две ракеты "Калибр". Российские власти заявили о "неустановленном устройстве".