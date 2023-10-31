"Чем быстрее, тем лучше": ВМС Испании хочет приобрести истребители F-35B

Сейчас Военно-морские силы имеют 40-летние самолеты Harrier, которые надо заменить. Испания рискует остаться единственным эксплуататором штурмовиков.

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Министерство обороны Испании работает над инвестициями в Вооруженные силы. Теперь остро встал вопрос заменить старых штурмовиков Harrier на истребители F-35B 5 поколения. Об этом сообщает Infodefensa.

Военно-морские силы Испании подчеркивают необходимость заменить устаревшие самолеты Harrier на новейшие. Командующий авиационной флотилии ВМС капитан Хосе Эмилио Регодон Гомес заявил, что он настаивает на замене самолет.

"Сейчас существует только одна возможная модель: F-35B. Чем раньше, тем лучше", — заявил Гомес.

Сейчас Корпус морской пехоты США и ВМС Италии переходят на F-35B. Поэтому Испания может остаться единственной страной, которая эксплуатирует самолеты Harrier. Кроме этого военные отмечают, что сейчас производство F-35B расписано на годы вперед, поэтому надо учитывать и время, которое понадобится до фактического получения американских истребителей.

Вместе с тем военные отмечают, что они держат AV-8B Harrier в боеготовом состоянии и постоянно улучшают возможности самолетов. В эксплуатации Harrier находятся уже 40 лет. Последняя модернизация является 5 IFF, также планируется обновить авионику и вооружение.

Если флот самолетов не обновят, то для Испании это будет шаг назад в амбициях. ВМС не смогут выполнять задачи с авианосца для поддержки пехоты или скоординированных атак.

Напомним, 20 октября ВМС Испании обнаружили российскую подводную лодку и буксир в западной части Средиземного моря.

4 октября в США объяснили, почему существует так много версий истребителя F-35.