В США небоеспособным оказался каждый второй истребитель F-35, — отчет

После потери F-35B во время странной аварии, вопрос боеспособности и обслуживания самолетов снова стал актуальным. Оказывается, что военные сильно зависимы от Lockheed Martin, некоторые части отремонтировать без них невозможно.

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Отчет Управления подотчетности правительства показал, что только 55% истребителей F-35 находятся в боеспособном состоянии. Об этом сообщает Breaking Defense.

Воздушные силы США столкнулись с низкой готовностью самолетов 5 поколения F-35 по нескольким причинам: дефицит запчастей, чрезмерная зависимость от подрядчиков, отсутствие складов с запчастями. Оценка Управления опубликована через несколько дней после потери F-35B Корпуса морской пехоты при странных обстоятельствах. Эта ситуация демонстрирует недостаток, на который уже давно жалуются военные: Воздушные силы слишком сильно зависят от главного производителя F-35 Lockheed Martin.

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Как вернуть доверие к ядерному сдерживанию: значение F-35 для НАТО

Поддержание боеспособности F-35 под руководством оборонной компании называют нежизнеспособной из-за слишком дорогой стоимости работ Lockheed Martin. Все эти факторы привели к тому, что только 55% F-35 готовы к выполнению задач. При этом целевой показатель составляет 90% для F-35A и 85% для F-35B и С. Новые самолеты обычно имеют лучшие показатели боеготовности, но и они значительно ниже целевых показателей — в среднем 60%.

По состоянию на март 2023 года более 10 000 деталей ожидали ремонта из-за проблем со складом. Офис совместной программы F-35 был вынужден не ждать ремонта и заказал новые детали. Однако такой подход нельзя назвать устойчивым. Кроме этого время на ремонт на мощностях подрядчиков почти вдвое больше, чем на собственных ремонтных базах армии. Однако Пентагон не имеет доступа к некоторым техническим данным, что мешает делать ремонт собственными силами.

С начала создания F-35 было всего три версии самолета А, В и С, но постоянная модернизация и доработка привела к тому, что сейчас существует 14 различных версий самолета — это вызывает раздражение у техников.

Напомним, 22 сентября в Финляндии истребитель F-35 впервые взлетел с обычной трассы в рамках учений.

30 июня стало известно, что Чехия будет покупать самолеты F-35 по 234 млн долларов за единицу.