Как вернуть доверие к ядерному сдерживанию: значение F-35 для НАТО

Страны НАТО активно переходят на истребитель 5 поколения F-35. Также США модернизировали ядерную бомбу B61 до уровня B61-12. Аналитик Фрэнк Кун считает, что F-35 может стать отличным носителем бомб для удара по России в случае конфликта. F-35A предоставит участникам ядерного обмена беспрецедентные возможности для проникновения в высокозащищенное воздушное пространство России.

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Критики и сторонники системы ядерного сдерживания НАТО, которая частично опирается на передовое развертывание американского ядерного оружия в Европе, редко в чем-либо соглашаются. Но когда речь заходит о совместном использовании ядерного оружия, их оценки оказываются удивительно схожими. Обе группы прямо или косвенно утверждают, что американские термоядерные бомбы B-61 и соглашение о совместном использовании ядерного оружия в целом устарели в военном отношении и не заслуживают доверия. Однако участники дискуссий о будущем позиции ядерного сдерживания НАТО не осознают, что технологическая и политическая природа совместного использования ядерного оружия меняется.

Фокус перевел статью Фрэнка Куна о том, какое значение имеет стелс-истребитель F-35 в ядерном сдерживании стран НАТО.

Самолет F-35A Lightning II, который должен прийти на смену устаревшим истребителям практически во всех странах НАТО-участницах совместного использования ядерного оружия, значительно превосходит по своим возможностям истребители, которые он заменяет. Вместе с модернизированной ядерной бомбой B61-12 он восстановит региональный потенциал сдерживания НАТО и поможет предотвратить дальнейшую российскую агрессию. Кроме того, закупка F-35A большим числом членов НАТО, и в частности Германией, снимет сомнения в политической надежности обязательств по совместному использованию ядерного оружия.

Вместе с модернизированной ядерной бомбой B61-12 истребитель F-35 восстановит региональный потенциал сдерживания НАТО и поможет предотвратить дальнейшую российскую агрессию

Поскольку F-35A станет главным истребителем в Европе и пользователи не смогут вносить в него какие-либо изменения, это также открывает новые возможности для членов альянса из Восточной Европы направлять истребители и пилотов в Западную Европу для подготовки к выполнению миссии по совместному использованию ядерного оружия. Поскольку пилоты из Восточной Европы, в силу их повышенной готовности к угрозе, вполне могут быть готовы применить ядерное оружие в потенциальном конфликте с Россией, такое прямое участие позволит восточноевропейским союзникам убедиться в том, что ядерные обязательства заслуживают политического доверия.

Если НАТО будет активно развивать такое сотрудничество, то времена, когда совместное использование ядерного оружия было неактуальным пережитком холодной войны, скоро останутся в прошлом — помимо усиления сдерживания, такое соглашение будет способствовать укреплению единства и сплоченности трансатлантического альянса.

Вопросы доверия к совместному использованию ядерного оружия

В соответствии с соглашением НАТО о совместном использовании ядерного оружия США размещают тактическое ядерное оружие в Европе, чтобы убедить своих друзей и противников в надежности обязательств по защите Европы. Это связано с тем, что тактическое ядерное оружие создает эскалационную цепочку, которая связывает безопасность США с безопасностью их европейских союзников, — так называемый механизм сопряжения. Кроме того, тактическое ядерное оружие передового базирования способствует сдерживанию, поскольку его присутствие вблизи линии фронта повышает вероятность ядерной эскалации в обычном конфликте.

Спустя три десятилетия после окончания холодной войны США вывели из Европы практически все свои тактические ядерные вооружения. Лишь небольшое количество термоядерных бомб B-61, предназначенных для нанесения ударов по вражеским целям с помощью так называемых самолетов двойного назначения, эксплуатируемых европейскими членами НАТО, осталось на нескольких авиабазах союзников по всему континенту. По последним оценкам, около сотни бомб размещено в Италии, Германии, Турции, Бельгии и Нидерландах.

Этим запасам больше нельзя доверять.

Одна из проблем — военно-техническая. По распространенному мнению, использование истребителей четвертого поколения, таких как F-16 или устаревший Tornado, для преодоления современных российских ПВО и доставки неуправляемых бомб на российскую территорию будет "седьмым чудом света". Мало того, что самолет должен пережить первый удар противника и получить от президента США разрешение на применение ядерных бомб, — он должен успешно взлететь, встретиться с самолетом-заправщиком для дозаправки топливных баков в воздухе, долететь до цели, не встретив вражеских ПВО или истребителей, найти и идентифицировать цель и выпустить оружие по назначению.

Война в Украине еще больше подчеркнула проблемы, с которыми столкнется любой самолет четвертого поколения в современном боевом пространстве Фото: Википедия

Война в Украине еще больше подчеркнула проблемы, с которыми столкнется любой самолет четвертого поколения в современном боевом пространстве. Применяя современные системы ПВО, Россия и Украина взаимно лишили себя превосходства в воздухе, что сделало практически невозможным выполнение задач ближней авиационной поддержки без потери собственных самолетов. Поэтому для нанесения стратегических ударов с воздуха российские войска прибегают к использованию баллистических и крылатых ракет, причем зачастую из собственного воздушного пространства, вдали от украинских зенитно-ракетных батарей.

Другой вопрос — политический. После ратификации Договора о запрещении ядерного оружия в октябре 2020 года все большее число стран НАТО открыто обсуждали вопрос о присоединении к этому договору и прекращении своего участия в механизме совместного использования ядерного оружия НАТО. В частности, в Германии разгорелась дискуссия о будущем совместного использования ядерного оружия, причем высокопоставленные политики выступали за вывод оставшихся американских ядерных боеголовок. Это вызвало вопросы о готовности западноевропейских государств разделить риски, связанные с ядерным сдерживанием. Опасения возникли и в Восточной Европе, где эксперты и политики опасались, что выход Германии может нанести серьезный удар по ядерной сплоченности Альянса и, в конечном счете, снизить доверие к гарантиям безопасности НАТО на восточном фланге. Ведь политический аспект совместного использования ядерного оружия, включающий обмен информацией, консультации, а также совместное планирование и осуществление, зачастую считается даже более важным, чем военно-технические факторы.

Кроме того, НАТО не смогла адаптировать схему совместного использования ядерного оружия к различным представлениям об угрозах внутри альянса, что еще больше подрывает политическое доверие к этой схеме. Несмотря на то, что наиболее актуальная угроза для НАТО находится на Востоке, почти все страны-участницы Альянса расположены на Западе. Поэтому неудивительно, что Польша неоднократно обращалась с просьбой разместить у себя американское ядерное оружие.

Изменение технологической природы совместного использования ядерного оружия

Возможно, сегодня соглашение НАТО о совместном использовании ядерного оружия не является надежным, но в ближайшем будущем оно, скорее всего, станет таковым. Поскольку F-35A должен заменить оставшиеся в Альянсе самолеты четвертого поколения, а B61-12 должны поступить на европейские склады в этом году, нынешние стратегические перспективы существенно отличаются от тех, что были пару десятилетий назад.

Несмотря на то, что самолету F-35A еще предстоит провести ряд важнейших испытаний для запуска в серийное производство, он испытывает проблемы с готовностью к эксплуатации из-за отсутствия запасных частей и исправных двигателей, а также имеет более 800 выявленных недостатков, он уже является очень мощным истребителем. Благодаря стелс-возможностям, комплексу радиоэлектронной борьбы и передовым сенсорам, обеспечивающим пилотам ситуационную осведомленность, не сравнимую ни с одной платформой четвертого поколения, F-35A предоставит участникам ядерного обмена беспрецедентные возможности для проникновения в высокозащищенное воздушное пространство России.

F-35A предоставит участникам ядерного обмена беспрецедентные возможности для проникновения в высокозащищенное воздушное пространство России

Преимущества стелс-технологий должны быть очевидны для всех, кто внимательно следил за действиями F-117 Nighthawk в первую ночь операции "Буря в пустыне" в 1991 году. Если истребители четвертого поколения использовались в составе крупных ударных групп для обеспечения должной защиты, то F-117 проскочили сквозь иракскую ПВО и беспрепятственно нанесли удар по своим целям без какой-либо дополнительной поддержки.

Безусловно, одной только скрытности уже недостаточно для обеспечения прорыва против современных интегрированных систем ПВО. Планировщикам необходимо использовать средства разведки, наблюдения и рекогносцировки для выявления брешей в системе ПВО противника, а также для определения мест и времени глушения или подавления радаров противника, чтобы наметить траекторию полета, минимизирующую риск обнаружения радаром. Однако F-35A способен самостоятельно выполнять значительную часть этой сложнейшей работы. Используя современный набор датчиков, самолет способен быстро определять местоположение и классифицировать радары противника, а также отображать их на экране пилота. Эти возможности, которые в настоящее время используются на восточном фланге НАТО для сбора ценной разведывательной информации, значительно повышают способность F-35A безопасно действовать в оспариваемом воздушном пространстве, и не случайно F-35A пользуется большим успехом на международном рынке.

Модернизированная бомба B61-12, которая будет полностью интегрирована в вариант F-35A Block 4, обеспечивает дополнительную оперативную надежность для выполнения миссии по совместному использованию ядерного оружия. Традиционная бомба B61 может быть доставлена четырьмя различными способами: свободным падением, отложенным взрывом в воздухе, поверхностным взрывом в свободном падении или в режиме "укладки", когда бомба сбрасывается с низколетящего самолета и замедляется парашютом (для предотвращения дезинтеграции) перед подрывом по таймеру. Во всех этих случаях бомба ведет себя, как любая неуправляемая бомба общего назначения, — она не так точна, как современные высокоточные боеприпасы, и пилотам необходимо очень близко подходить к цели. Однако B61-12 оснащена новым хвостовым комплектом, включающим инерциальную систему наведения и GPS-приемник, что позволяет пилотам F-35A доставлять ядерные бомбы с гораздо большей точностью. Как сообщается, при наличии данных GPS вероятность круговой ошибки бомбы составляет не более пяти метров, а при отсутствии — не более 30 метров. Это означает, что половина ядерных боеголовок взорвется в пределах 6 или 30 метров от своих реальных целей соответственно. Это существенное улучшение по сравнению со 100-метровой точностью старых моделей B61. Небольшая дальность поражения B61-12 также повышает живучесть самолетов, поскольку оставляет больше времени для безопасного ухода самолета после доставки оружия.

61-12 оснащена новым хвостовым комплектом, включающим инерциальную систему наведения и GPS-приемник, что позволяет пилотам F-35A доставлять ядерные бомбы с гораздо большей точностью

Связка F-35A и B61-12 позволит значительно повысить оперативный авторитет миссии НАТО по совместному использованию ядерного оружия. Конечно, это не означает, что все будет легко и что успех будет гарантирован. Воздушные кампании — дело чрезвычайно сложное, и критики совместного использования ядерного оружия справедливо указывают на ряд оперативных проблем, среди которых не последнее место занимает необходимость дозаправки самолетов двойного назначения НАТО в оспариваемом воздушном пространстве. Но поскольку российские средства ПВО не столь эффективны, как принято считать, и не создают непроницаемых "пузырей" для операций НАТО, шансы на успех вполне реальны.

Исправление политики совместного использования ядерного оружия

Помимо решения военно-технических проблем, связанных с совместным использованием ядерного оружия, F-35A может также помочь решить проблемы политического доверия.

F-35A является мощным политическим сигналом, свидетельствующим о том, что западноевропейские правительства будут продолжать участвовать в соглашении о совместном использовании ядерного оружия и по-прежнему готовы доставлять американское ядерное оружие на территорию противника. Это объясняется тем, что данный истребитель, в отличие от других самолетов, представленных на западном рынке, приспособлен для выполнения задач по доставке ядерного оружия. В настоящее время единственным современным истребителем, сертифицированным для применения B61-12, является F-15E Strike Eagle, и он, вероятно, столкнется с большими трудностями при прорыве вражеской ПВО. Кроме того, как отметили в своих решениях о закупках Швейцария и Финляндия, F-35A обеспечивает не только высокую надежность поставок, но и самый высокий потенциал развития среди всех имеющихся на рынке истребителей, что гарантирует его актуальность в боевом пространстве по крайней мере до 2060 года. Таким образом, F-35A свидетельствует о долгосрочной политической приверженности миссии совместного использования ядерного оружия — в гораздо большей степени, чем такие модели как F/A-18F Super Hornet, закупки которых Германия рассматривала в качестве временной меры, несмотря на то, что их производственная линия дышит на ладан.

Ввиду плачевного состояния боеготовности немецких истребителей Tornado решение "за" или "против" конкретной модели самолета или вообще отсутствие решения могло фактически исключить дальнейшее участие в схеме совместного использования ядерного оружия

Приобретение Германией F-35A имеет и политическое значение, поскольку закрепляет ядерный характер Альянса и делает крайне маловероятными попытки прекратить участие Германии в соглашении НАТО о совместном использовании ядерного оружия. Пока Германия еще не определилась с преемником своих устаревших истребителей-бомбардировщиков Tornado, законодателям представилась редкая в жизни возможность выйти из непопулярного соглашения. Ввиду плачевного состояния боеготовности немецких истребителей Tornado решение "за" или "против" конкретной модели самолета или вообще отсутствие решения могло фактически исключить дальнейшее участие в схеме совместного использования ядерного оружия. Кроме того, фактический выход Германии мог бы побудить другие страны последовать ее примеру. Теперь, когда сделка подписана и скреплена печатью, такая возможность упущена. В качестве последней попытки критики пытались доказать, что F-35A — это пустая трата денег. Но с созданием военно-технологической базы критикам ядерного обмена будет трудно отказаться от соглашения, так как для этого необходимо активное решение, а не простое бездействие.

И, пожалуй, самое главное: F-35A открывает новые пути сотрудничества между членами НАТО, которых раньше не существовало. Как только истребитель поступит на вооружение Польши, Чехии, Финляндии и Румынии, союзники по НАТО на восточном фланге смогут перебрасывать самолеты и пилотов в Западную Европу и совместно тренироваться применять американское ядерное оружие. Такая программа, которая в настоящее время невозможна, поскольку все страны эксплуатируют самолеты разных типов, значительно повысила бы политический авторитет соглашения НАТО о совместном использовании ядерного оружия. Например, в силу различий в восприятии угроз польское правительство и польские летчики вполне могут быть более готовы к применению ядерного оружия, чем, скажем, немецкое правительство и немецкие летчики.

Как правило, даже эксплуатация одного и того же типа самолета не гарантирует полной оперативной совместимости, поскольку существуют различия между национальными версиями, примером чего может служить англо-германская миссия по охране воздушного пространства в Прибалтике. При этом для F-35A большинству государств будет запрещено вносить изменения в физические или информационные системы самолета. Таким образом, члены НАТО могли бы активно изучать возможность такого сотрудничества, причем Германия могла бы стать в нем лидером. В качестве побочного эффекта размещение дополнительных самолетов в Германии также ослабит давление на ее небольшой парк F-35A.

Россия вряд ли оценит такую договоренность, но она все же гораздо менее провокационна, чем размещение американских ядерных боеголовок в Восточной Европе. Более того, поскольку Россия уже объявила о своем намерении разместить ядерное оружие в Беларуси, выгоды от углубления сотрудничества в области обмена ядерным оружием в рамках НАТО, скорее всего, перевесят любые негативные последствия для европейской безопасности от гипотетических российских контрмер.

Превращение F-35A в центральный элемент регионального сдерживания

Спустя более трех десятилетий после окончания "холодной войны" общепризнанно, что соглашение НАТО о совместном использовании ядерного оружия не имеет достаточного военно-технического и политического авторитета.

Стремясь воскресить этот "волшебный ингредиент" сдерживания, различные эксперты предлагают Соединенным Штатам уравнять условия игры и разместить в Восточной Европе собственные ракеты наземного базирования. Считается, что такое развертывание позволит решить проблему чрезмерной оснащенности России обычными и ядерными ракетными системами и закрыть брешь на лестнице эскалации после прекращения действия Договора о ядерных силах средней дальности, запрещавшего ракеты класса "земля-земля" с дальностью действия от 500 до 5500 км. В 2021 году НАТО подчеркнул, что не намерен размещать в Европе ракетные комплексы с ядерными боеголовками, однако полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году придало новую остроту дискуссии об обычных и даже ядерных ракетах.

Если НАТО стремится сохранить ядерный потенциал, частично опирающийся на ядерное оружие передового базирования, то Альянсу следует сделать F-35A центральным элементом своей стратегии сдерживания Фото: U.S. Marine Corps

F-35A Lightning II, вероятно, решит давние проблемы доверия к ядерному компоненту НАТО, когда поступит на вооружение европейских союзников НАТО. Если НАТО стремится сохранить ядерный потенциал, частично опирающийся на ядерное оружие передового базирования, то Альянсу следует сделать F-35A центральным элементом своей стратегии сдерживания. F-35A подходит для выполнения широкого спектра задач, таких как наступательное и оборонительное противодействие, защита от крылатых ракет, подавление или уничтожение ПВО противника, разведка, радиоэлектронная борьба, непосредственная поддержка с воздуха, а также перехват на поле боя, что обеспечивает значительно большую гибкость по сравнению с ракетами наземного базирования, которые могут применяться только против стационарных целей. Кроме того, эта система имеет важное политическое значение, выходящее за рамки военных возможностей.

Вместо того чтобы принимать на вооружение в Европе целый комплекс новых систем вооружений, НАТО следовало бы в полной мере использовать возможности F-35A и инвестировать в дополнительные вооружения и опыт для подавления и поражения российских ПВО. Европейские пользователи F-35A могли бы также оценить возможность применения стратегий, аналогичных концепции Agile Combat Employment ВВС США. Например, "горячая дозаправка" истребителей на земле может стать решением для увеличения дальности операций в условиях противостояния. Наконец, членам НАТО следует рассмотреть возможность переброски самолетов F-35A и пилотов из Восточной Европы на авиабазы в Западной Европе для подготовки к выполнению ядерной миссии. Все эти меры еще больше повысят доверие к соглашению о совместном использовании ядерного оружия и, в конечном счете, укрепят систему сдерживания.

Об авторе

Фрэнк Д. Кун — координатор проектов Кластера исследований по контролю над вооружениями в области естественных и технических наук в Институте исследований проблем мира во Франкфурте. В сферу его научных интересов входят вопросы ядерного сдерживания, контроля над вооружениями и нераспространения, а также военные технологии и стратегия.