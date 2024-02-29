Вооружать Украину – сдерживать Китай. Почему для США важно давать оружие ВСУ

Вооружение Украины сплотило оборонно-промышленную базу США больше, чем американские критики Киева. Вашингтону давно пора сделать шаг вперед и публично заявить, что именно стоит на кону: защита американских интересов в глубоко взаимосвязанном мире.

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История учит, что усиление периферийных театров военных действий может укрепить центральный, а ухудшение состояния периферии будет иметь катастрофические последствия для центра.

Фокус перевел материал Кайла Бэлзера о том, почему вооружение Украины только укрепит нацбезопасность США.

Во вторник утром Сенат принял законопроект о дополнительных ассигнованиях на общую сумму 95,3 миллиарда долларов на военную помощь Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону. Теперь судьба законопроекта находится в руках Палаты представителей, которая столкнется с жесткой оппозицией со стороны республиканцев, демонстрирующих рефлекторную враждебность к вооружению Киева.

Скептическое отношение республиканцев к программе помощи Украине может быть связано с более широкой внутрипартийной борьбой в контексте политики национальной безопасности. Аргумент против дальнейшей помощи часто формулируется в терминах внешнеполитического "реализма", подразумевая, что в эпоху после холодной войны внешняя политика США предала национальные интересы ради экспорта демократии за рубеж. Реалистическая программа ставила бы во главу угла американских граждан, а не либеральную гегемонию США и ее "свободолюбивых" союзников.

Руководствуясь этим глубоко ошибочным нарративом, так называемые республиканские "патриоты" призывают вернуться к тому, что, по их мнению, работало во время Второй мировой войны и в конце холодной войны – когда Соединенные Штаты якобы концентрировали ресурсы на наиболее жизненно важном геополитическом театре за счет других. Считая Украину отвлекающим фактором, эти "реалисты" полагают, что сегодня они применяют аналогичный подход, отдавая приоритет военному соперничеству с Китаем за счет второстепенных театров. Однако на самом деле реалисты просто подменяют один ошибочный исторический нарратив другим.

Считая Украину отвлекающим фактором, эти "реалисты" полагают, что сегодня они применяют аналогичный подход, отдавая приоритет военному соперничеству с Китаем за счет второстепенных театров. Однако на самом деле реалисты просто подменяют один ошибочный исторический нарратив другим Фото: South China Morning Post

Во Второй мировой войне главной целью президента Франклина Рузвельта была победа в Европе: он считал, что нацистская Германия представляет собой большую угрозу и что именно от нее в конечном итоге зависит судьба Японии на Тихоокеанском театре. Тем не менее победа американского флота у атолла Мидуэй в 1942 году сдержала натиск Японии в центральной части Тихого океана, гарантируя, что Токио не сможет перенаправить свой флот в Индийский океан и соединиться с Германией на Ближнем Востоке. Мидуэй сохранил британские имперские владения на евразийской периферии и удержал Советский Союз от войны. Кроме того, он способствовал глобальному наступлению на державы Оси, что позволило реализовать стратегию Рузвельта "Европа прежде всего".

В конце холодной войны администрация Рейгана была полна решимости восстановить военную мощь США в Европе. В период с 1980 по 1987 год номинальные расходы на оборону выросли более чем в два раза – большая часть этих средств была направлена на компенсацию советского численного превосходства в Центральной Европе. На Центральный регион НАТО, где основная часть боевой мощи США должна была противостоять Советам, также выделили значительные средства.

Однако европейская оборонная программа администрации Рейгана была дополнена существенными усилиями на "второстепенных" театрах и мощной идеологической инициативой. Например, морская стратегия ВМС носила глобальный характер. Держа под угрозой советскую территорию в северной части Тихого океана, авианосные боевые группы связывали советские военные ресурсы, которые в противном случае могли бы быть направлены в Центральный регион НАТО. Такая дальновидная стратегия зависела от укрепления отношений с Японией – партнером, который в то время применял торговые практики, ущемлявшие американское производство. В результате президенту Рональду Рейгану пришлось приложить немало политических усилий, чтобы укрепить взаимовыгодный альянс.

В конце холодной войны администрация Рейгана была полна решимости восстановить военную мощь США в Европе

Идеологически неоконсерваторы в администрации Рейгана – страшный сон сегодняшних реалистов – поддерживали демократические прорывы на Филиппинах, в Южной Корее и на Тайване. Демократическая консолидация и дружба с Японией укрепили передовые позиции Америки, ослабив Советы.

Администрация Рейгана добилась всего этого в то время, когда американцы были явно недовольны вкладом своих союзников по НАТО. Когда бывший канцлер Западной Германии Гельмут Шмидт на конференции 1984 года раскритиковал непоследовательность США, Джеймс Шлезингер, бывший министр обороны и убежденный атлантист, выступил с резкой критикой оборонной программы Бонна, обвинив Шмидта в неблагодарности. Даже в 1980-х годах НАТО находилось в состоянии вечного кризиса из-за неравного распределения обязанностей. Разочарование по поводу "свободолюбивых" союзников едва ли является изобретением периода после холодной войны.

Неудивительно, что глобальная держава с глобальными интересами разделяет глобальные обязательства с проблемными союзниками. Помимо решения о том, какие театры являются приоритетными, необходимо тщательно проработать последовательность действий с партнерами, которые не могут взять на себя все бремя в одиночку. Стратегическая последовательность предусматривает большую концентрацию ресурсов США в Индо-Тихоокеанском регионе и более эффективное разделение труда в НАТО. Германия и Франция, например, должны вносить больший вклад в оборону Европы. Но именно Соединенные Штаты всегда были главной опорой трансатлантического партнерства. Ограничение вклада США только расширением ядерного сдерживания и других отдельных возможностей заставит нервничать близких к фронту партнеров и вновь вскроет исторические расколы в Европе. Этот серьезный сценарий стал бы подарком для евразийской оси, состоящей из России, Китая, Ирана и Северной Кореи, которые сейчас ведут скоординированную кампанию по ослаблению Запада.

Вооружение Киева – это стратегический императив для глобальной державы, которая вряд ли сможет разделить свою оборонную политику по сугубо региональному признаку Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

К счастью, совокупная мощь американских альянсов в Европе и Восточной Азии превосходит силу евразийской оси. Более тесная координация между этими двумя регионами сделает любой ответ на региональную агрессию глобальным. Как показывает история, укрепление периферийных театров может усилить центральный фронт против Китая. Однако, несомненно, верно и обратное: ухудшение ситуации на периферии может иметь катастрофические последствия для центра. Если Россия поглотит Украину, Соединенные Штаты будут вынуждены разместить значительные наземные и воздушные силы в Восточной Европе, что приведет к ослаблению сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе. Поэтому вооружение Киева – это стратегический императив для глобальной державы, которая вряд ли сможет разделить свою оборонную политику по сугубо региональному признаку.

Как и в 1970-е годы, когда Вьетнам заставил многих призывать Америку "вернуться домой", американские лидеры должны бороться с нежелательными нарративами и усилить аргументацию в пользу консервативного интернационализма и демократических ценностей. Для этого стране необходимо политическое лидерство, не допускающее больших сокращений оборонного бюджета, как это сделал президент Форд, и одновременно увеличивающее возможности по проецированию силы по примеру президента Рейгана. Вооружение Украины сплотило оборонно-промышленную базу США больше, чем американские критики Киева. Вашингтону давно пора сделать шаг вперед и публично заявить, что именно стоит на кону: защита американских интересов в глубоко взаимосвязанном мире.

Об авторе

Кайл Бэлзер – научный сотрудник Института американского предпринимательства, где он занимается вопросами ядерной стратегии и политики.