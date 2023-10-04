300 тысяч военных должно хватить: в НАТО озвучили планы на случай прямой войны с РФ (видео)

По словам Главы Военного комитета НАТО Роберта Бауэра, во многих странах Альянса армией "пренебрегали десятилетиями", поэтому сейчас нужны большие инвестиции в обучение людей и развитие военной промышленности.

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На саммите Североатлантического Альянса в Вильнюсе были утверждены региональные планы по сдерживанию и защите от двух главных угроз НАТО – Российской Федерации и террористических группировок. Об этом сказал председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр на Варшавском форуме безопасности 3 октября.

Бауэр сообщил, что на предыдущем саммите в Мадриде лидеры НАТО решили нарастить количество военных на восточном фланге. По итогу были сформированы дополнительные четыре боевые группы в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии, в дополнение к существующим четырем в странах Балтии и Польше.

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Глава Военного комитета НАТО отметил, что в Альянсе осознали необходимость большего количества сил, готовых к выполнению задач. Поэтому было принято решение об увеличении численности сил быстрого реагирования до 300 тысяч военнослужащих, способных к развертыванию в течение первых 30 дней. По его словам, этого количества должно быть достаточно на случай "большого конфликта с Россией".

Бауэр также упомянул о том, что во многих странах НАТО армией "пренебрегали десятилетиями", в связи с чем необходимы инвестиции для обучения людей и развития военной промышленности.

Кроме того, адмирал заявил, что война в Украине показала важность интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. По его словам, в ближайшие 10 лет большинство государств НАТО будут направлять "огромные инвестиции" в усиление ПВО.

Варшавский форум безопасности

Напомним, 1 октября министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что в Польше разместят истребители Eurofighter Typhoon для защиты восточного фланга НАТО от РФ. По словам министра, этот шаг должен продемонстрировать что консервативное правительство способно защитить демократию и свободу от деспотичных тиранов.

Ранее, 29 сентября, мы писали о том, что Румыния решила переместить средства ПВО ближе к границе, чтобы они защищали населенные пункты на Дунае от российских БПЛА, атакующих Одесскую область Украины.