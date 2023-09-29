Растет беспокойство: Румыния разместила системы ПВО ближе к границе с Украиной, — Reuters

По словам журналистов, также Бухарест решил разместить поближе к украинской границе 4 дополнительных истребителя F-16.

Related video

Румыния решила переместить средства ПВО ближе к границе, чтобы они защищали населенные пункты на Дунае от российских БПЛА, атакующих Одесскую область Украины. Об этом 29 сентября сообщило издание Reuters.

По словам журналистов, также Бухарест решил разместить поближе к украинской границе 4 дополнительных истребителя F-16. Такие действия говорят о том, что беспокойство румынских политиков относительно российских атак на зерновую инфраструктуру Украины растет. Более того, они боятся, что война может перекинуться на территорию НАТО.

Сообщается, что румынская армия построила два бомбоубежища в небольшом селении Плауру, всего в нескольких сотнях метров от украинского Измаила. Тудор Чернега, глава коммуны Чаталкиой, в которую входит деревня Плауру, заявил, однако, что плохой прием мобильной связи ограничивает эффективность предупреждений о воздушной опасности.

Издание напомнило, что Министерство обороны Румынии расширило бесполетную зону вдоль участка границы с Украиной до 30 км и до высоты 4000 метров.

Напомним, что 28 сентября в МИД Румынии признали, что война в Украине затронула их страну. Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску отметила, что РФ нарушает румынское воздушное пространство и ставит под угрозу жителей страны.

Затем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил реакцию Альянса на обломки дронов РФ в Румынии. Руководитель военного блока все же обратил внимание на тот факт, что российская война и неосторожные удары на границе с Румынией дестабилизируют ситуацию в целом регионе.