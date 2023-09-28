"Нет признаков": Столтенберг объяснил реакцию НАТО на обломки дронов РФ в Румынии (видео)

Руководитель военного блока все же обратил внимание на тот факт, что российская война и неосторожные удары на границе с Румынией дестабилизируют ситуацию в целом регионе.

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Падение обломков российских дронов на территорию Румынии не свидетельствуют об умышленной атаке на одного из членов НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Он отметил, что этот вопрос требует дополнительного изучения. Руководитель военного блока обратил внимание на тот факт, что российская война и неосторожные удары на границе с Румынией, конечно, дестабилизируют ситуацию в целом регионе.

"У нас нет признаков того, что это было преднамеренной атакой на страну-союзника НАТО", — заявил Столтенберг.

НАТО усилило свое присутствие в восточных странах Альянса. Блок реализует тщательный контроль над воздушным пространством. Силы Альянса усилили воздушное патрулирование, поставили туда мониторинговые силы. До того в Румынии развернули дополнительные самолеты F-16. НАТО якобы готово защищать всех членов Альянса, если будут какие-либо дестабилизирующие факторы.

Прокомментировал Столтенберг и наступление украинских войск на российские позиции. Силы обороны, по его словам, ежедневно проводят бои и постепенно отвоевывают территории.

"Каждый метр, который возвращают украинские войска, — это метр, который теряет Россия", — подчеркнул генсек НАТО.

Падение обломков дронов РФ в Румынии

Министерство обороны Румынии сообщило, что в 15 км от румынско-украинской границы были найдены обломки, которые могут быть элементами российского беспилотника. Фрагменты были обнаружены после атак российских дронов на Измаил.

В МИД Румынии 28 сентября признали, что война в Украине затронула их страну. Луминица Одобеску, глава Министерства иностранных дел Румынии, отметила, что РФ нарушает румынское воздушное пространство и ставит под угрозу жителей страны.

Напомним, 20 сентября на корабле возле порта Румынии произошел взрыв. Корабль находился находилось в 7 морских милях к востоку от порта Сулина.