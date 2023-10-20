ВМФ Испании обнаружили российскую подлодку и буксир: военные отреагировали

По данным Минобороны Испании подлодка и буксир ВМФ России шли через западную часть Средиземного моря и приблизились к исключительной экономической зоне страны.

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В среду, 11 октября, корабль Военно-морских сил Испании Rayo перехватил подводную лодку класса "Кило II" и буксир "Сергей Балк", принадлежащие Российской Федерации. Об этом пишет газета El Mundo со ссылкой на Министерство обороны Испании.

Rayo выявил объекты вблизи исключительной экономической зоны Испании и начал следовать за ними к югу от Балеарских островов.

Сообщается, что подлодка и буксир следовали транзитом через западную часть Средиземного моря, однако не вошли в испанские территориальные воды. Военный корабль сопровождал их, пока они не покинули воды, представляющие интерес для Мадрида.

В Минобороны Испании подчеркнули, что сопровождение подобных объектов является стандартной практикой и касается всех судов, которые приближаются к испанской зоне интересов.

Как отмечают журналисты, корабль Rayo интегрирован в Морское оперативное командование. До перехвата российских военных объектов его задачей было проведение операций по морскому наблюдению.

Напомним, вечером 20 июня британские истребители Typhoon взлетели в небо над Эстонией, чтобы провести сопровождение российских военных самолетов. По заявлению британских ВВС, полет российских военных самолетов не соответствовал международным нормам.

Ранее, 11 мая, американские истребители перехватили шесть российских боевых самолетов у побережья Аляски, когда в штате проходили крупные многонациональные военные учения под руководством США.