Подняли по тревоге: истребители Typhoon перехватили самолеты РФ возле авиапространства НАТО

Полет российской авиации не соответствовал международным нормам. Британские Typhoon были подняты по тревоге для перехвата Ту-134 и Су-27.

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Во вторник, 20 июня, вечером британские истребители Typhoon взлетели в небо над Эстонией, чтобы провести сопровождение российских военных самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Королевских ВВС Великобритании в Twitter.

"Истребители RAF Typhoon в Эстонии были подняты по тревоге на перехват Ту-134 ВМФ России и двух самолетов Су-27, которые пролетели близко к воздушному пространству НАТО", – говорится в сообщении.

По заявлению британских ВВС, полет российских военных самолетов не соответствовал международным нормам, так как они не установили связь с соответствующим районом полетной информации.

Напомним, что 8 и 9 июня Военно-воздушные силы Великобритании обнаружили вблизи воздушного пространства НАТО российские самолеты. На их перехват сразу же направили истребители Альянса. Утром 9 июня британским летчикам снова пришлось перехватывать один Ан-12 и один Ан-72, которые двигались к югу от материковой России в Калининградскую область. Позже еще два Ту-22М и два Су-30 также летели к югу от материковой России над Финским заливом и Балтийским морем.

Кроме того, американские истребители перехватили шесть российских боевых самолетов у побережья Аляски 11 мая, когда в штате проходили крупные многонациональные военные учения под руководством США.