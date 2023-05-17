"Не первый полет": на Аляске перехватили военные самолеты РФ, — командование США

По мнению военных, российская авиация приблизилась к США из-за проведения нескольких крупномасштабных военных учений в регионе.

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Американские истребители перехватили шесть российских боевых самолетов у побережья Аляски 11 мая, когда в штате проходили крупные многонациональные военные учения под руководством США. Об этом сообщает Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD).

Военные обнаружили и перехватили российские бомбардировщики, заправщики и истребители в зоне ПВО Аляски, которая служит буферной зоной раннего предупреждения за пределами воздушного пространства США.

"Эти полеты произошли в связи с проведением нескольких запланированных крупномасштабных военных учений США на Аляске", — говорится в заявлении NORAD. В командовании подчеркнули, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве.

В составе российских самолетов были бомбардировщики Ту-95 "Медведь", заправщики Ил-78 и истребители Су-35 "Фланкер-Э". Миссия NORAD по перехвату включала F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor, KC-135 Stratotanker и E-3 Sentry AWACS.

"Это не первый российский полет, и, вероятно не будет последним", — заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик С. Райдер журналистам 15 мая. Он добавил, что США "отреагировали соответствующим образом".

Напомним, командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что 17 апреля в США обнаружили и перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95, которые действовали в опознавательной зоне ПВО Аляски.

15 февраля СМИ писали, что боевые самолеты США были подняты в воздух из-за пролета нескольких российских истребителей и стратегических бомбардировщиков над международным воздушным пространством вблизи Аляски.