США подняли в воздух истребители F-16 из-за российских самолетов возле Аляски, — Sky News

Российские самолеты и раньше летали в данном районе, но после полномасштабного российского вторжения в Украину страны Запада обеспокоены любой военной деятельностью РФ возле их границ.

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Боевые самолеты США были подняты в воздух из-за пролета нескольких российских истребителей и стратегических бомбардировщиков над международным воздушным пространством вблизи Аляски. Об этом сообщает издание Sky News.

В сообщении указывается, что Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) направило в данный район два истребителя F-16 для перехвата.

В заявлении NORAD говорится, что указанные российские самолеты не входили в воздушное пространство США и не представляли какой-либо угрозы.

В свою очередь российские военные подтвердили данную информацию. В РФ заявили, что их самолеты выполняли плановые полеты над международными водами, в частности, в Беринговом море между Аляской и Россией.

Российские самолеты и раньше летали в данном районе, но после полномасштабного российского вторжения в Украину страны Запада обеспокоены любой военной деятельностью России возле их границ.

В сообщении военных США указывается, что воздушные силы находятся в состоянии повышенной боеготовности после того, как в воздушном пространстве был сбит, предположительно, китайский аэростат.

Напомним, 14 февраля два голландских истребителя F-35 перехватили группу из трех российских военных самолетов над Польшей и вывели их за пределы зоны ответственности НАТО.

В октябре прошлого года истребители ВВС США F-16 засекли и перехватили два стратегических бомбардировщика РФ Ту-95 рядом с американским штатом Аляска.