Американские истребители F-16 перехватили два бомбардировщика РФ рядом с Аляской

Российские Ту-95 не заходили в воздушное пространство США и Канады, оставшись в международном.

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Во вторник, 17 октября, истребители ВВС США F-16 засекли и перехватили два стратегических бомбардировщика РФ Ту-95 рядом с американским штатом Аляска. Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Как уточняется, Ту-95 (Bear-H в классификации НАТО) вошли и действовали в опознавательной зоне ПВО Аляски. Тем не менее российские самолеты не заходили в суверенное воздушное пространство США и Канады, оставшись в международном.

"NORAD отслеживает и точно идентифицирует иностранные военные самолеты, которые попадают в зону ПВО. NORAD регулярно следит за движением иностранных самолетов и, если необходимо, сопровождает их с ПВО", –– уточнило американское командование.

В сообщении говорится, что NORAD не считают активность ракетоносцев РФ провокационной и не рассматривают ее как угрозу в зоне распознавания североамериканской ПВО.

В то же время Минобороны РФ сообщило, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Тихого океана, Берингова и Охотского морей.

Напомним, Береговая охрана США задержала на острове Святого Лаврентия штата Аляска двух мужчин. Они приплыли из России на лодке и сказали, что спасаются от военных.

Ранее Фокус рассказывал, что у берегов Аляски засекли российские и китайские военные корабли.