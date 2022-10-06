Бежали от военных: двое россиян приплыли на лодке на Аляску

Путешественники рассказывали местным жителям, как они отплыли из поселка на Чукотке и преодолели около 500 километров по морю. Береговая охрана направила грузовой самолет C-130, чтобы вывезти их.

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Береговая охрана США задержала на острове Святого Лаврентия штата Аляска двух мужчин. Они приплыли из России на лодке и сказали, что спасаются от военных, пишет местное издание Alaska's News Source.

Мужчины прибыли на территорию американского поселка Гэмбелл во вторник, 4 октября. Жители поселка рассказали пограничникам о лодке с двумя иностранцами — гражданами РФ.

Путешественники в общении с местными жителями утверждали, что отплыли из поселка Эгвекинот на Чукотке и "бежали от российских военных" примерно 500 километров по морю.

[ + – ] Россияне плыли примерно 500 километров по морю

О россиянах доложили Министерству внутренней безопасности США и сенатору от Аляски Дэну Салливану. В офисе сенатора отметили, что пограничники выясняют возможность въезда мужчин в Штаты.

Городской клерк Кертис Силук уточнил, что мужчин увезли с острова в день их прибытия. Губернатор Аляски Майк Данвили рассказал, что они сейчас в Анкоридже. Россиянами занимаются федеральные власти.

Береговая охрана США направила на остров Святого Лаврентия грузовой самолет C-130 с персоналом таможенной и пограничной службы, чтобы вывезти россиян, дополняет Anchorage Daily News.

"Учитывая нынешнюю повышенную напряженность в отношениях США и России, Салливан звонил секретарю Министерства внутренней безопасности и поговорил с ним, а также с другим высокопоставленным чиновником министерства", — сказал директор по связям с общественностью сенатора Майк Рейнард.

Поселок Гэмбелл находится менее чем в 40 милях от материковой части России.

Напомним, что в конце сентября в Беринговом море у берегов Аляски видели китайские и российские военные корабли. Американская военная доктрина в таких случаях требует отвечать "присутствием на присутствие".

Американское командование 24 сентября поднимало самолет RC-135S "Cobra Ball", его используют для слежки за полетами межконтинентальных баллистических ракет.