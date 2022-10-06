Бігли від військових: двоє росіян припливли човном на Аляску

Мандрівники розповідали місцевим жителям, як вони відпливли із селища на Чукотці та подолали близько 500 кілометрів морем. Берегова охорона направила вантажний літак C-130, щоб їх вивезти.

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Берегова охорона США затримала на острові Святого Лаврентія штату Аляска двох чоловіків. Вони припливли з Росії човном і сказали, що рятуються від військових, пише місцеве видання Alaska's News Source.

Чоловіки прибули на територію американського селища Гембелл у вівторок, 4 жовтня. Мешканці селища розповіли прикордонникам про човен із двома іноземцями – громадянами РФ.

Мандрівники у спілкуванні з місцевими жителями стверджували, що відпливли з селища Егвекінот на Чукотці та "втекли від російських військових" приблизно 500 кілометрів морем.

[ + – ] Росіяни пливли приблизно 500 кілометрів морем

Про росіян доповіли Міністерству внутрішньої безпеки США та сенатору від Аляски Дену Саллівану. В офісі сенатора зазначили, що прикордонники з'ясовують можливість в'їзду чоловіків до Штатів.

Міський клерк Кертіс Сілук уточнив, що чоловіків відвезли з острова в день їхнього прибуття. Губернатор Аляски Майк Данвілі розповів, що вони зараз в Анкориджі. Росіянами займаються федеральна влада.

Берегова охорона США направила на острів Святого Лаврентія вантажний літак C-130 із персоналом митної та прикордонної служби, щоб вивезти росіян, доповнює Anchorage Daily News.

"З огляду на нинішню підвищену напруженість у відносинах США та Росії, Салліван дзвонив до секретаря Міністерства внутрішньої безпеки і поговорив з ним, а також з іншим високопосадовцем міністерства", — сказав директор зі зв'язків із громадськістю сенатора Майк Рейнард.

Селище Гембелл знаходиться менш ніж за 40 миль від материкової частини Росії.

Нагадаємо, що наприкінці вересня у Беринговому морі біля берегів Аляски бачили китайські та російські військові кораблі. Американська військова доктрина у такому разі вимагає відповідати " присутністю на присутність " .

Американське командування 24 вересня піднімало літак RC-135S "Cobra Ball", його використовують для стеження за польотами міжконтинентальних балістичних ракет.