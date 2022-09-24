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Для стеження за ядерною зброєю: США підняли в повітря рідкісні літаки-розвідники (мапа)

Літак розвідник ВПС США
Фото: Мілітарист | Літак розвідник RC-135S "Cobra Ball"

Усього на озброєнні ВПС США три такі літаки. Двоє з них знаходилися над територією Аляски, неподалік кордону з Російською Федерацією.

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Вночі, 24 вересня, США підняли в небо один із рідкісних унікальних літаків, які перебувають на озброєнні країни RC-135S "Cobra Ball", який призначений для відстеження польотів міжконтинентальних балістичних ракет (МБР). Згідно з даними сайту flightradar24, борт Cobra63 знаходився в небі над Аляскою.

За даними Telegram каналу "Україна 24/7", всі три літаки знаходилися над територією США, два з них Cobra63 і Cobra61 були над Аляскою неподалік кордону з Російською Федерацією, один — у центральній частині Сполучених Штатів.

Судячи з інформації flightradar і з повідомлення в пості, один борт Cobra61 перебував на дозаправці в Алясці.

літак Cobra Ball Fullscreen
літак Cobra Ball Fullscreen

Зазначимо, що зараз, ймовірно, всі три літаки приземлилися, оскільки на flightradar вони зараз не виявляються.

літак Cobra Ball Fullscreen

Востаннє ці літаки підіймалися в повітря наприкінці квітня 2022 року, коли Росія проводила випробування своє МБР "Сармат" з космодрому "Плесецьк" в Архангельській області. У публікації видання The Drive повідомлялося, що в бік Аляски тоді вилетіли два таких літаки, які відстежували "приліт" ракетної головної частини, що розділялася, з блоками індивідуального наведення на полігон Кура на Камчатці.

Що відомо про літак RC-135 "Cobra Ball"

RC-135 — сімейство великих стратегічних розвідувальних літаків, побудованих американською корпорацією The Boeing Company у 60-х роках минулого століття. Він брав участь у всіх військових операціях за участю армії США, зокрема у В'єтнамі, Югославії та Іраку. У грудні 2021 року RC-135 Rivet Joint вперше здійснив політ у небі над Україною та провів у небі понад 6 годин, пролітаючи над різними областями.

Крім того, існує різновид літак-розвідника — RC-135V/W. Він знаходиться у бойовому складі ВПС США з кінця 70-х років і є основним літаком радіо- та радіотехнічної розвідки джерел випромінювання наземного, морського та повітряного базування. Літак використовується для боротьби з авіацією та системою ППО противника. RC-135V/W забезпечує розвідку всіх засобів ППО противника (включаючи винищувачі-перехоплювачі та ЗРК), а також мереж радіозв'язку його авіації та бортових радіоелектронних засобів.

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