Для стеження за ядерною зброєю: США підняли в повітря рідкісні літаки-розвідники (мапа)

Усього на озброєнні ВПС США три такі літаки. Двоє з них знаходилися над територією Аляски, неподалік кордону з Російською Федерацією.

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Вночі, 24 вересня, США підняли в небо один із рідкісних унікальних літаків, які перебувають на озброєнні країни RC-135S "Cobra Ball", який призначений для відстеження польотів міжконтинентальних балістичних ракет (МБР). Згідно з даними сайту flightradar24, борт Cobra63 знаходився в небі над Аляскою.

За даними Telegram каналу "Україна 24/7", всі три літаки знаходилися над територією США, два з них Cobra63 і Cobra61 були над Аляскою неподалік кордону з Російською Федерацією, один — у центральній частині Сполучених Штатів.

Судячи з інформації flightradar і з повідомлення в пості, один борт Cobra61 перебував на дозаправці в Алясці.

Зазначимо, що зараз, ймовірно, всі три літаки приземлилися, оскільки на flightradar вони зараз не виявляються.

Востаннє ці літаки підіймалися в повітря наприкінці квітня 2022 року, коли Росія проводила випробування своє МБР "Сармат" з космодрому "Плесецьк" в Архангельській області. У публікації видання The Drive повідомлялося, що в бік Аляски тоді вилетіли два таких літаки, які відстежували "приліт" ракетної головної частини, що розділялася, з блоками індивідуального наведення на полігон Кура на Камчатці.

Що відомо про літак RC-135 "Cobra Ball"

RC-135 — сімейство великих стратегічних розвідувальних літаків, побудованих американською корпорацією The Boeing Company у 60-х роках минулого століття. Він брав участь у всіх військових операціях за участю армії США, зокрема у В'єтнамі, Югославії та Іраку. У грудні 2021 року RC-135 Rivet Joint вперше здійснив політ у небі над Україною та провів у небі понад 6 годин, пролітаючи над різними областями.

Крім того, існує різновид літак-розвідника — RC-135V/W. Він знаходиться у бойовому складі ВПС США з кінця 70-х років і є основним літаком радіо- та радіотехнічної розвідки джерел випромінювання наземного, морського та повітряного базування. Літак використовується для боротьби з авіацією та системою ППО противника. RC-135V/W забезпечує розвідку всіх засобів ППО противника (включаючи винищувачі-перехоплювачі та ЗРК), а також мереж радіозв'язку його авіації та бортових радіоелектронних засобів.

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