Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Для слежки за ядерным оружием: США подняли в воздух редкие самолеты-разведчики (карта)

Самолет разведчик ВВС США
Фото: Милитарист | Самолет разведчик RC-135S "Cobra Ball"

Всего на вооружении ВВС США три таких самолета. Двое из них находились над территорией Аляски, неподалеку от границы с Российской Федерацией.

Related video

Ночью, 24 сентября, США подняли в небо один из редких уникальных самолетов, состоящих на вооружении страны RC-135S "Cobra Ball", который предназначен для отслеживания полетов межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Согласно данным сайта flightradar24 борт Cobra63 находился в небе над Аляской.

По данным Telegram канала "Украина 24/7" все три самолета находились над территорией США, два из них Cobra63 и Cobra61 были над Аляской недалеко от границы с Российской Федерацией, один — в центральной части Соединенных Штатов.

Судя по информации flightradar и исходя из сообщения в посте, один борт Cobra61 находился на дозаправке в Аляске.

самолет Cobra Ball Fullscreen
самолет Cobra Ball Fullscreen

Отметим, что на данный момент, вероятно, все три самолета приземлились, так как на flightradar они сейчас не обнаруживаются.

самолет Cobra Ball Fullscreen

Последний раз эти самолеты поднимались в воздух в конце апреля 2022, когда Россия проводила испытания свое МБР "Сармат" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области. В публикации издания The Drive сообщалось, что в сторону Аляски тогда вылетели два таких самолета, которые отслеживали "прилет" ракетной разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения на полигон Кура на Камчатке.

Что известно о самолете RC-135 "Cobra Ball"

RC-135 — семейство крупных стратегических разведывательных самолетов, построенных американской корпорацией The Boeing Company в 60-х годах прошлого века. Он участвовал во всех во всех военных операциях с участием армии США, в том числе во Вьетнаме, Югославии и Ираке. В декабре 2021 года RC-135 Rivet Joint впервые совершил полет в небе над Украиной и провел в небе более 6 часов, пролетая над разными областями.

Кроме того, существует разновидность самолет-разведчика — RC-135V/W. Он находится в боевом составе ВВС США с конца 70-х годов и является основным самолетом радио- и радиотехнической разведки источников излучения наземного, морского и воздушного базирования. Самолет используется для борьбы с авиацией и системой ПВО противника. RC-135V/W обеспечивает разведку всех средств ПВО противника (включая истребители-перехватчики и ЗРК), а так же сетей радиосвязи его авиации и бортовых радиоэлектронных средств.

Ранее Фокус анализировал заявление президента Путина о частичной мобилизации в России, сделанное им 21 сентября. Эксперты отмечают, что российский президент пытается запугать мировое сообщество, однако в ответ получил несколько откровенных пощечин