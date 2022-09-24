Для слежки за ядерным оружием: США подняли в воздух редкие самолеты-разведчики (карта)

Всего на вооружении ВВС США три таких самолета. Двое из них находились над территорией Аляски, неподалеку от границы с Российской Федерацией.

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Ночью, 24 сентября, США подняли в небо один из редких уникальных самолетов, состоящих на вооружении страны RC-135S "Cobra Ball", который предназначен для отслеживания полетов межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Согласно данным сайта flightradar24 борт Cobra63 находился в небе над Аляской.

По данным Telegram канала "Украина 24/7" все три самолета находились над территорией США, два из них Cobra63 и Cobra61 были над Аляской недалеко от границы с Российской Федерацией, один — в центральной части Соединенных Штатов.

Судя по информации flightradar и исходя из сообщения в посте, один борт Cobra61 находился на дозаправке в Аляске.

Отметим, что на данный момент, вероятно, все три самолета приземлились, так как на flightradar они сейчас не обнаруживаются.

Последний раз эти самолеты поднимались в воздух в конце апреля 2022, когда Россия проводила испытания свое МБР "Сармат" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области. В публикации издания The Drive сообщалось, что в сторону Аляски тогда вылетели два таких самолета, которые отслеживали "прилет" ракетной разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения на полигон Кура на Камчатке.

Что известно о самолете RC-135 "Cobra Ball"

RC-135 — семейство крупных стратегических разведывательных самолетов, построенных американской корпорацией The Boeing Company в 60-х годах прошлого века. Он участвовал во всех во всех военных операциях с участием армии США, в том числе во Вьетнаме, Югославии и Ираке. В декабре 2021 года RC-135 Rivet Joint впервые совершил полет в небе над Украиной и провел в небе более 6 часов, пролетая над разными областями.

Кроме того, существует разновидность самолет-разведчика — RC-135V/W. Он находится в боевом составе ВВС США с конца 70-х годов и является основным самолетом радио- и радиотехнической разведки источников излучения наземного, морского и воздушного базирования. Самолет используется для борьбы с авиацией и системой ПВО противника. RC-135V/W обеспечивает разведку всех средств ПВО противника (включая истребители-перехватчики и ЗРК), а так же сетей радиосвязи его авиации и бортовых радиоэлектронных средств.

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