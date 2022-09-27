Біля берегів Аляски засікли російські та китайські військові кораблі, — AP (фото)

Патрульний катер США відповів присутністю на присутність, після чого судна порушили одиночний стрій і розійшлися.

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У Беринговому морі біля берегів Аляски було помічено китайські та російські військові кораблі. Про це повідомляє агентство Associated Press, посилаючись на заяву командування берегової охорони США.

Зокрема, корабель Сполучених Штатів, який здійснював планове патрулювання у Беринговому морі, наткнувся на ракетний крейсер Китаю, який проходив біля берегів Аляски. За даними журналістів, це ж військове судно Піднебесної пропливало за 138 кілометрів від американського острова Киска 19 вересня.

Ще два інші китайські та чотири російські кораблі, враховуючи есмінець, також були помічені в одиночному строю біля берегів Аляски. Військову присутність Росії та Китаю поруч з американським штатом зафіксував патрульний катер "Kimball".

Судно, як зазначають журналісти, спостерігало за тим, як китайські та російські військові кораблі порушили одиночний стрій і розійшлися. Підтримку катеру Kimball із повітря здійснював транспортний літак C-130 Hercules.

"Хоч стрій діяв відповідно до міжнародних правил і норм, ми відповідатимемо на присутність присутністю, щоб не порушувати інтереси США в морському середовищі навколо Аляски", — цитує агентство AP командувача Сімнадцятого округу берегової охорони Натана Мура.

У заяві відомства також сказано, що військова доктрина вимагає відповідати "присутністю на присутність", коли стратегічні конкуренти діють у водах США та навколо них.

[ + – ] Російські та китайські військові кораблі проходили біля Аляски

Нагадаємо, наприкінці серпня військові кораблі Росії, які призначалися для підтримки ЗС РФ в Україні, почали фіксувати підозрілу активність біля берегів Ірландії. На чолі ескадри йшов ракетний крейсер "Маршал Устинов" — аналог крейсера "Москва", який був потоплений у Чорному морі, а також есмінець "Вице-адмирал Кулаков" та танкер "Вязьма".

Також повідомлялося, що командування Чорноморського флоту РФ виводить з Криму свої підводні човни через загрозу атаки з боку Збройних сил України.