Тривожний сигнал: військові кораблі РФ виявляють незвичайну активність біля Ірландії (фото)

Кораблі призначалися для підтримки ЗС РФ в Україні. На чолі групи йде крейсер "Маршал Устинов" — аналог потопленого крейсера "Москва". Есмінець "Віцеадмірал Кулаков" і танкер "Вязьма" супроводжує атомний підводний човен.

Королівський військово-морський флот Великобританії відстежує переміщення російських військових кораблів біля південного берега Ірландії. Сама їхня поява в цьому районі має незвичайний вигляд і служить тривожним сигналом розширення путінської агресії. Про це повідомляє The Daily Mail.

Журналісти з посиланням на джерела у ВМФ повідомляють, що ця група російських кораблів призначалася для підтримки сил РФ в Україні.

На чолі ескадри йде ракетний крейсер "Маршал Устинов" — аналог крейсера "Москва", який потопили ЗСУ. Серед них є есмінець "Віцеадмірал Кулаков" і танкер "Вязьма", висловлюють припущення, що кораблі супроводжує підводний човен.

Подальший маршрут цієї групи невідомий, але експерти з питань флоту припускають, що вони можуть пройти повз британську військово-морську базу Фаслейн. Якщо це станеться, патрулювання британського флоту буде продовжено, оскільки на згаданій базі розміщуються системи ядерного стримування Великобританії.

[ + – ] Британська військово-морська база Фаслейн

Колишній капітан атомного підводного човна Раян Ремзі пояснив, що росіяни мають на це повне право. Але разом із тим, це, безперечно, демонстрація сили та повернення до агресивнішої поведінки часів холодної війни.

[ + – ] Вважається, що ця група російських кораблів призначалася на підтримку сил РФ в Україні

"Можливо, це частина путінської стратегії протистояння НАТО в усіх аспектах. Серед цієї групи кораблів є російський атомний підводний човен, але він не увійде у Ірландське море через небезпечну течію", — пояснив експерт.

На думку Ремзі, слідуючи поточному маршруту, кораблі пройдуть біля британської військової бази Клайд (Фаслейн), що викликає занепокоєння, тому що на базі проводять випробування бойових кораблів і субмарин.

За даними аналітика Х. І. Саттона, "Маршал Устинов" вийшов із Середземного моря минулого тижня. Висловлюють припущення, що ці кораблі повертаються додому після того, як протягом пів року були дислоковані для підтримки російських сил в Україні.

Нагадаємо, що відомий американський бойовий корабель уперше за 75 років вийшов у море. "Техас" прославився в Першу та Другу світові війни, а у 1948 році з нього зробили музей.

Раніше Фокус повідомляв, що на річці Дунай через спеку "спливли" німецькі кораблі часів Другої світової. 1945-го сили вермахту навмисно затопили близько 200 кораблів, щоб уповільнити контрнаступ радянських військ. Зараз із води показалася розбита щогла, на якій колись майорів прапор зі свастикою.