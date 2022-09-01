Тревожный сигнал: военные корабли РФ проявляют необычную активность возле Ирландии (фото)
Корабли предназначались для поддержки ВС РФ в Украине. Во главе группы идет крейсер "Маршал Устинов" — аналог потопленного крейсера "Москва". Эсминец "Вице-адмирал Кулаков" и танкер "Вязьма" сопровождает атомная подлодка.
Королевский военно-морской флот Великобритании отслеживает перемещения российских военных кораблей у южного берега Ирландии. Само их появление в этом районе выглядит необычным и служит тревожным сигналом расширения путинской агрессии. Об этом сообщает The Daily Mail.
Журналисты со ссылкой на источников в ВМФ сообщают, что эта группа российских кораблей предназначалась для поддержки сил РФ в Украине.
Во главе эскадры идет ракетный крейсер "Маршал Устинов" — аналог крейсера "Москва", который потопили ВСУ. Среди них есть эсминец "Вице-адмирал Кулаков" и танкер "Вязьма", высказывается предположение, что сопровождает корабли подлодка.
Дальнейший маршрут этой группы неизвестен, но эксперты по вопросам флота допускают, что они могут пройти мимо британской военно-морской базы Фаслейн. Если это произойдет, патрулирование британского флота продолжится, поскольку на упомянутой базе размещаются системы ядерного сдерживания Великобритании.
Бывший капитан атомной подводной лодки Райан Рэмзи объяснил, что русские имеют на это полное право. Но вместе с тем, это определенно демонстрация силы и возврат к более агрессивному поведению времен холодной войны.
"Возможно, это часть путинская стратегии противостояния НАТО во всех аспектах. Среди этой группы кораблей есть русская атомная подлодка, но она не войдет в Ирландское море из-за опасного течения", — объяснил эксперт.
По мнению Рэмзи, следуя текущему маршруту, корабли пройдут возле британской военной базы Клайд (Фаслейн), что вызывает озабоченность, потому что на базе проводятся испытания боевых кораблей и субмарин.
По данным аналитика Х. И. Саттона, "Маршал Устинов" вышел из Средиземного моря на минувшей неделе. Высказывается предположение, что эти корабли возвращаются домой после того, как в течение полугода были дислоцированы для поддержки российских сил в Украине.
Напомним, что известный американский боевой корабль впервые за 75 лет вышел в море. "Техас" прославился в Первую и Вторую мировые войны, а в 1948 году из него сделали музей.
Ранее Фокус сообщал, что на реке Дунай из-за жары "всплыли" немецкие корабли времен Второй мировой. В 1945-м силы вермахта намеренно затопил порядка 200 кораблей, чтобы замедлить контрнаступление советских войск. Сейчас из воды показалась разбитая мачта, на который когда-то развевался флаг со свастикой.