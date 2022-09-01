Тревожный сигнал: военные корабли РФ проявляют необычную активность возле Ирландии (фото)

Корабли предназначались для поддержки ВС РФ в Украине. Во главе группы идет крейсер "Маршал Устинов" — аналог потопленного крейсера "Москва". Эсминец "Вице-адмирал Кулаков" и танкер "Вязьма" сопровождает атомная подлодка.

Королевский военно-морской флот Великобритании отслеживает перемещения российских военных кораблей у южного берега Ирландии. Само их появление в этом районе выглядит необычным и служит тревожным сигналом расширения путинской агрессии. Об этом сообщает The Daily Mail.

Журналисты со ссылкой на источников в ВМФ сообщают, что эта группа российских кораблей предназначалась для поддержки сил РФ в Украине.

Во главе эскадры идет ракетный крейсер "Маршал Устинов" — аналог крейсера "Москва", который потопили ВСУ. Среди них есть эсминец "Вице-адмирал Кулаков" и танкер "Вязьма", высказывается предположение, что сопровождает корабли подлодка.

Дальнейший маршрут этой группы неизвестен, но эксперты по вопросам флота допускают, что они могут пройти мимо британской военно-морской базы Фаслейн. Если это произойдет, патрулирование британского флота продолжится, поскольку на упомянутой базе размещаются системы ядерного сдерживания Великобритании.

[ + – ] Британская военно-морская база Фаслейн.

Бывший капитан атомной подводной лодки Райан Рэмзи объяснил, что русские имеют на это полное право. Но вместе с тем, это определенно демонстрация силы и возврат к более агрессивному поведению времен холодной войны.

[ + – ] Считается, что эта группа российских кораблей предназначалась для поддержки сил РФ в Украине.

"Возможно, это часть путинская стратегии противостояния НАТО во всех аспектах. Среди этой группы кораблей есть русская атомная подлодка, но она не войдет в Ирландское море из-за опасного течения", — объяснил эксперт.

По мнению Рэмзи, следуя текущему маршруту, корабли пройдут возле британской военной базы Клайд (Фаслейн), что вызывает озабоченность, потому что на базе проводятся испытания боевых кораблей и субмарин.

По данным аналитика Х. И. Саттона, "Маршал Устинов" вышел из Средиземного моря на минувшей неделе. Высказывается предположение, что эти корабли возвращаются домой после того, как в течение полугода были дислоцированы для поддержки российских сил в Украине.

Напомним, что известный американский боевой корабль впервые за 75 лет вышел в море. "Техас" прославился в Первую и Вторую мировые войны, а в 1948 году из него сделали музей.

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