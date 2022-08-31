Знаменитый американский боевой корабль вышел в море впервые за 75 лет (видео)

"Техас" прославился в Первую и Вторую мировые войны, а с 1948 года является музеем. Это единственный сохранившийся линкор начала ХХ века, поэтому выход корабля в море собрал тысячи зрителей.

В США после 75-летнего простоя вышел в море боевой корабль первой половины ХХ века. Прославленный 108-летний линкор "Техас" отправился из Хьюстона в Галвестон на ремонт. Об этом сообщает агентство Associated Press.

[ + – ] Корабль тянут несколько буксиров Фото: AP

"Техас" с 1948 года является музеем и постоянно пришвартован в заливе Хьюстона. Это единственный сохранившийся до наших дней линкор-дредноут начала ХХ века. За более, чем сто лет корпус старинного судна сильно проржавел и порой насосами приходится откачивать по 7,5 тонн воды в минуту.

[ + – ] "Техас" является единственным линкором-дредноутом, сохранившимся до наших дней Фото: AP

Чтобы не потерять исторический корабль, было решено провести его реставрацию на верфи в пригороде Хьюстона, Галвестоне. С этой целью уже подготовлен сухой док. Линкор "Техас" не способен передвигаться самостоятельно, поэтому его тянут несколько буксиров со скоростью 6,5 узла (12 км/ч). Тем не менее, гигантское судно все равно выглядит впечатляюще и его выход в море собрал тысячи зрителей.

[ + – ] "Техас" является музейным кораблем с 1948 года Фото: ABC News

Линейный корабль "Техас" вступил в строй в 1914 году и на момент постройки был одним из лучших в мире. Он достигает 175 м в длину и имеет водоизмещение 27 000 тонн. Две паровые машины общей мощностью 28 700 л. с. позволяли ему развивать скорость 21 узел (39 км/ч).

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Толщина брони на корпусе и башнях линкора местами достигает 305-356 мм. Линкор вооружен 10 орудиями калибром 356 мм, способными стрелять снарядами весом 680 кг на расстояние в 31 км.

[ + – ] Выход легендарного корабля в море собрал тысячи зрителей

"Техас" принимал активное участие в Первой и Второй мировых войнах. Он сопровождал союзные конвои, а также поддерживал огнем высадку в Нормандии, штурм японских островов Иводзима и Окинава.

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