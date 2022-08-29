Крупнейший авианосец Британии HMS Prince of Wales сломался на пути в США

Флагманское судно терпит вторую поломку в течении нескольких дней. Корабль должен был принять участие в учениях вместе с Штатами и Канадой.

Британский авианосец HMS Prince of Wales должен был начал свой четырехмесячный поход в США. Однако по пути он сломался. Об этом сообщает Daily Express.

65 000 тонный военный корабль вместе с экипажем должен был принять участие в военных учениях с США и Канадой. В их рамках планировалось использование истребителей F-35B. Однако в Королевском флоте Великобритании сообщили о "возникающей механической проблеме" недалеко от острова Уайт. Поэтому авианосец стоит на якоре возле острова Уайт.

"HMS Prince of Wales остается в районе учений на южном побережье, проводя расследование возникающей механической проблемы", — заявили в ВМС.

Причина поломки не озвучивается, но это уже вторая техническая проблема у пятилетнего авианосца за последние несколько дней. В СМИ есть информация, что причина поломки может состоять в повреждением карданного вала правого гребного вала.

HMS Prince of Wales — это крупнейший военный корабль Королевского флота Великобритании и флагманский авианосец НАТО. Его постоянно преследуют технические проблемы. У него обнаруживались течи. В частности, в конце 2020 года у него затопило машинное отделение, которое повредило электрику на судне.

Напомним, в июне Китай спустил на воду свой самый современный авианосец "Фуцзянь", который стал первым полностью китайским проектом.

В феврале три авианосные группы НАТО проводили учения в Средиземном море. В них принимали ВМС США, Франции и Италии.