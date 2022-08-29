Найбільший авіаносець Британії HMS Prince of Wales зламався на шляху до США

Флагманське судно зазнає другої поломки протягом кількох днів. Корабель мав взяти участь у навчаннях разом зі Штатами та Канадою.

Британський авіаносець HMS Prince of Wales мав розпочати свій чотиримісячний похід у США. Однак дорогою він зламався. Про це повідомляє Daily Express.

65 000 тонний військовий корабель разом з екіпажем мав взяти участь у військових навчаннях із США та Канадою. У їх межах планувалося використання винищувачів F-35B. Однак у Королівському флоті Великої Британії повідомили про "механічну проблему, що виникає", недалеко від острова Вайт. Тому авіаносець стоїть на якорі біля острова Вайт.

"HMS Prince of Wales залишається в районі навчань на південному узбережжі, проводячи розслідування механічної проблеми, що виникає", — заявили у ВМС.

Причина поломки не озвучується, але це вже друга технічна проблема п'ятирічного авіаносця за останні кілька днів. У ЗМІ є інформація, що причина поломки може полягати у пошкодженні карданного валу правого гребного валу.

HMS Prince of Wales — це найбільший військовий корабель Королівського флоту Великої Британії та флагманський авіаносець НАТО. Його постійно переслідують технічні проблеми. У нього були течі. Зокрема, наприкінці 2020 року в нього затопило машинне відділення, яке пошкодило електрику на судні.

Нагадаємо, у червні Китай спустив на воду свій найсучасніший авіаносець "Фуцзянь", який став першим повністю китайським проєктом.

У лютому три авіаносні групи НАТО проводили навчання у Середземному морі. У них брали участь ВМС США, Франції та Італії.