Три авіаносні групи НАТО проводять навчання у Середземному морі на тлі активності флоту РФ (фото)

Ударні групи провели масштабні маневри, в яких брали участь військові зі США, Франції, Італії та інших. Американський авіаносець був під керуванням Альянсу вперше з часів Холодної війни.

В акваторії Середземного моря три авіаносні групи НАТО проводять спільні операції, демонструючи потужність Альянсу в умовах активності російського флоту в морі. Про це повідомляє The Drive.

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У навчаннях бере участь американська ударна група Harry S. Truman, яка протягом двох днів інтегрується з французьким авіаносцем "Шарль де Голль" та італійською авіаносною групою "Кавур". Американський авіаносець минулого тижня вперше з часів Холодної війни брав участь у навчаннях під контролем НАТО. Маневри називалися Neptune Strike 22.

[ + – ] Ударна авіаносна група

"Можливості американської авіаносної ударної групи посилюються за рахунок спільної роботи з нашими союзниками та партнерами, а додавання французької та італійської авіаносних груп дає чудову можливість посилити нашу спільну оперативну сумісність", — заявив контрадмірал Курт Реншоу, командувач авіаносцем Harry S. Truman.

Як пишуть у виданні, незважаючи на те, що Neptune Strike не був оформлений як відповідь на дії РФ, зрештою він все одно надсилає потужний сигнал. Особливо якщо враховувати, що американська авіаносна група залишилася в Середземному морі, щоб заспокоїти союзників.

Склад американської ударної групи авіаносців:

USS Harry S. Truman. Есмінці — USS Gonzalez, USS Bainbridge, USS Gravely. Крейсер — USS San Jacinto. Міноносці — USS Cole та USS Jason Dunham. Також до складу входить нідерландський фрегат Fridtjof Nansen.

[ + – ] Справа наліво: авіаносець USS Harry S. Truman, італійський Covour і французький Шарль де Голль

Склад французької оперативної групи:

Есмінець Forbin. Фрегати — Normandie та Alsace. Танкер поповнення запасів Marne. Атомний підводний човен класу Rubis. Іспанський фрегат класу Álvaro de Bazán Juan de Borbon. Грецький фрегат і підводний човен. Бельгійський вертоліт NH90.

Ймовірно, російські бойові кораблі діятимуть разом з ударними групами НАТО.

"Наразі ми не знаємо, чи будуть різні засоби російського флоту, які проходять у Середземне та Чорне моря, задіяні в будь-якій операції, пов'язаній з Україною, або вони призначені для використання як відволікання. Проте доти, доки регіоні зберігається напруженість, ми, ймовірно, продовжуватимемо спостерігати гучні морські переміщення НАТО", — підсумував автор.

Нагадаємо, за інформацією моніторингової групи BlackSeaNews, російські великі десантні кораблі 8-9 лютого прибудуть в Чорне море. В акваторії сформують 12 ВДК, які можуть висадити десант із моря. Також у Середземне море увійшли бойові кораблі Північного флоту під наглядом натовських кораблів.