Три авианосные группы НАТО проводят учения в Средиземном море на фоне активности флота РФ (фото)
Ударные группы провели масштабные маневры, в которых принимали участие военные из США, Франции, Италии и ряда других. Американский авианосец был под управлением Альянса впервые со времен Холодной войны.
В акватории Средиземного моря три авианосные группы НАТО проводят совместные операции, демонстрируя мощь Альянса в условиях активности российского флота в море. Об этом сообщает The Drive.
В учениях участвует американская ударная группа Harry S. Truman, которая в течение двух дней интегрируется с французским авианосцем "Шарль де Голль" и итальянской авианосной группой "Кавур". Американский авианосец на прошлой неделе впервые со времен Холодной войны принимал участие в учениях под контролем НАТО. Маневры назывались Neptune Strike 22.
"Возможности американской авианосной ударной группы усиливаются за счет совместной работы с нашими союзниками и партнерами, а добавление французской и итальянской авианосных групп дает прекрасную возможность усилить нашу совместную оперативную совместимость", — заявил контр-адмирал Курт Реншоу, командующий авианосцем Harry S. Truman.
Как пишут в издании, несмотря на то, что Neptune Strike не был оформлен как ответ на действия РФ, в конечном итоге он все равно посылает мощный сигнал. Особенно, если учитывать, что американская авианосная группа осталась в Средиземном море, чтобы успокоить союзников.
Состав американской ударной группы авианосцев:
- USS Harry S. Truman
- эсминцы — USS Gonzalez, USS Bainbridge, USS Gravely
- крейсер — USS San Jacinto
- миноносцы — USS Cole и USS Jason Dunham
- также в состав входит нидерландский фрегат Fridtjof Nansen
Состав французской оперативной группы:
- эсминец Forbin
- фрегаты — Normandie и Alsace
- танкер пополнения запасов Marne
- атомная подводная лодка класса Rubis
- испанский фрегат класса Álvaro de Bazán Juan de Borbon
- греческий фрегат и подводная лодка
- бельгийский вертолет NH90
Вероятно, российские боевые корабли будут действовать рядом с ударными группами НАТО.
"На данный момент мы не знаем, будут ли различные средства российского флота, которые проходят в Средиземное и Черное моря, задействованы в какой-либо операции, связанной с Украиной, или они предназначены для использования в качестве отвлечения. Однако до тех пор, пока в регионе сохраняется напряженность, мы, вероятно, будем продолжать наблюдать громкие морские перемещения НАТО", — подытожил автор.
Напомним, по информации мониторинговой группы BlackSeaNews, российские большие десантные корабли 8-9 февраля прибудут в Черное море. В акватории сформируют 12 БДК, которые могут высадить десант с моря. Также в Средиземное море вошли боевые корабли Северного флота под присмотром натовских кораблей.