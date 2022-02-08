Три авианосные группы НАТО проводят учения в Средиземном море на фоне активности флота РФ (фото)

Ударные группы провели масштабные маневры, в которых принимали участие военные из США, Франции, Италии и ряда других. Американский авианосец был под управлением Альянса впервые со времен Холодной войны.

В акватории Средиземного моря три авианосные группы НАТО проводят совместные операции, демонстрируя мощь Альянса в условиях активности российского флота в море. Об этом сообщает The Drive.

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В учениях участвует американская ударная группа Harry S. Truman, которая в течение двух дней интегрируется с французским авианосцем "Шарль де Голль" и итальянской авианосной группой "Кавур". Американский авианосец на прошлой неделе впервые со времен Холодной войны принимал участие в учениях под контролем НАТО. Маневры назывались Neptune Strike 22.

[ + – ] Ударная авианосная группа

"Возможности американской авианосной ударной группы усиливаются за счет совместной работы с нашими союзниками и партнерами, а добавление французской и итальянской авианосных групп дает прекрасную возможность усилить нашу совместную оперативную совместимость", — заявил контр-адмирал Курт Реншоу, командующий авианосцем Harry S. Truman.

Как пишут в издании, несмотря на то, что Neptune Strike не был оформлен как ответ на действия РФ, в конечном итоге он все равно посылает мощный сигнал. Особенно, если учитывать, что американская авианосная группа осталась в Средиземном море, чтобы успокоить союзников.

Состав американской ударной группы авианосцев:

USS Harry S. Truman эсминцы — USS Gonzalez, USS Bainbridge, USS Gravely крейсер — USS San Jacinto миноносцы — USS Cole и USS Jason Dunham также в состав входит нидерландский фрегат Fridtjof Nansen

[ + – ] Справа налево: авианосец USS Harry S. Truman, итальянский Covour и французский Шарль де Голль

Состав французской оперативной группы:

эсминец Forbin фрегаты — Normandie и Alsace танкер пополнения запасов Marne атомная подводная лодка класса Rubis испанский фрегат класса Álvaro de Bazán Juan de Borbon греческий фрегат и подводная лодка бельгийский вертолет NH90

Вероятно, российские боевые корабли будут действовать рядом с ударными группами НАТО.

"На данный момент мы не знаем, будут ли различные средства российского флота, которые проходят в Средиземное и Черное моря, задействованы в какой-либо операции, связанной с Украиной, или они предназначены для использования в качестве отвлечения. Однако до тех пор, пока в регионе сохраняется напряженность, мы, вероятно, будем продолжать наблюдать громкие морские перемещения НАТО", — подытожил автор.

Напомним, по информации мониторинговой группы BlackSeaNews, российские большие десантные корабли 8-9 февраля прибудут в Черное море. В акватории сформируют 12 БДК, которые могут высадить десант с моря. Также в Средиземное море вошли боевые корабли Северного флота под присмотром натовских кораблей.