Китай спустив на воду свій найсучасніший авіаносець "Фуцзянь" (фото)

Судно стало першим повністю китайським проєктом. У стрій флоту корабель увійде приблизно в 2024 році.

Шанхайська верфь Jiangnan Shipyard спустила на воду третій авіаносець, побудований повністю за китайським проєктом Type 003 "Фунцзянь". Про це повідомляє держагентство Сіньхуа.

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17 червня у Китаї відбулася церемонія спуску на воду авіаносця з бортовим номером 18. Це перший авіаносець, який спроєктували та збудували повністю в Китаї. Водотоннажність корабля становить понад 80 тисяч тонн. Він оснащується електромагнітними катапультами на відміну від попередників із трамплінами. Для літаків це дозволяє швидше злітати і мати за таких умов більший запас палива.

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Тепер "Фунцзянь" проходитиме швартові та ходові випробування відповідно до графіка. Відомо, що авіаносець не має атомної силової установки, причому який саме двигун там стоїть невідомо.

Свою назву 320-метрове судно отримало на честь провінції Фунцзянь, яка найближче розташована до Тайваню.

Активна експлуатація корабля може розпочатися у 2024 році. До цього корабель дооснастить усім обладнанням і проведуть потрібні випробування.

Нагадаємо, авіаносець "Фунцзянь" використали ще на етапі будівництва в 2019 році. У листопаді 2021 року повідомлялося, що будівництво корабля випереджає всі терміни.

Наприкінці жовтня 2021 року в Китаї здійснив свій перший політ палубний стелс-винищувач 5 покоління J-35. Мабуть, його готують для авіаносця Type 003.