Китай спустил на воду свой самый современный авианосец "Фуцзянь" (фото)

Судно стало первым полностью китайским проектом. В строй флота корабль войдет примерно в 2024 году.

Шанхайская верфь Jiangnan Shipyard спустила на воду третий авианосец, построенный полностью по китайскому проекту Type 003 "Фунцзянь". Об этом сообщает госагентство Синьхуа.

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17 июня в Китае состоялась церемония спуска на воду авианосца с бортовым номером 18. Это первый авианосец, который спроектировали и построили полностью в Китае. Водоизмещение корабля составляет свыше 80 тысяч тонн. Он оснащается электромагнитными катапультами в отличие от предшественников с трамплинами. Для самолетов это дает возможность быстрее взлетать и иметь при этом больший запас топлива.

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Теперь "Фунцзянь" будет проходить швартовые и ходовые испытания в соответствии с графиком. Известно, что авианосец не имеет атомной силовой установкой, при этом какой именно двигатель там стоит неизвестно.

Свое название 320-метровое судно получило в честь провинции Фунцзянь, которая ближе всего расположена к Тайваню.

Активная эксплуатация корабля может начаться в 2024 году. До этого корабль дооснастят всем оборудованием и проведут нужные испытания.

Напомним, авианосец "Фунцзянь" приняли на вооружение еще на этапе строительства в 2019 году. В ноябре 2021 года сообщалось, что строительство корабля опережает все сроки.

В конце октября 2021 в Китае совершил свой первый полет палубный стелс-истребитель 5 поколения J-35. Вероятно, его готовят для авианосца Type 003.