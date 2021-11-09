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Военный Фокус

Раньше всех сроков. Строительство китайского авианосца Type 003 вышло на финальный этап (фото)

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строительство китайских авианосцев
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES | Ход строительства по состоянию на 23 октября

По информации исследователей, осталось установить радар и вооружение вместе с другим оборудованием, но до ввода в состав флота еще понадобится от 2 до 5 лет.

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовал спутниковые снимки хода строительства китайского высокотехнологического авианосца Type 003. Об этом сообщает CNN.

Проведя исследования спутниковых снимков, аналитики пришли к выводу, что авианосец могут спустить на воду уже в феврале 2022 года. По состоянию на 23 октября судно уже было на финальном этапе производства на верфи Jiangnan в Шанхае. Однако до введения в полноценную эксплуатацию уйдет еще около 2-5 лет. Нужно решить ряд вопросов:

  • эксплуатация электромагнитной катапульты для запуска самолетов
  • какие самолеты будут использоваться для авианосца
  • прохождение всех испытаний
китайские авианосец
Ход строительства по состоянию на 18 сентября
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По данным CSIS, установка основных внутренних и внешних компонентов, включая силовые установки и систему запуска самолетов либо завершена, либо практически завершена. Осталось установить радары, вооружение и другое оборудование, и судно будет готово к спуску в реку Янзцы.

авианосец тайп 003

Type 003 будет иметь более совершенную технологию запуска самолетов, аналогичную системе катапульты, используемой американскими авианосцами. Новые пусковые установки позволят Китаю запускать более широкий спектр самолетов типа 003 быстрее и с большим количеством боеприпасов.

рендер Type 003
рендер Type 003
Фото: state journal magazine Ordnance Industry Science Technology 兵工科技
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После завершения строительства, авианосец станет третьим в составе китайского флота. Первый авианосец "Ляонин" — это судно, которое строилось в Украине, а потом его продали в 1998 году Китаю. В состав флота введено в 2012 году. Второй авианосец уже полностью построен в Китае, его ввели в строй в декабре 2019.

Напомним, в конце октября в Китае совершил свой первый полет палубный стелс-истребитель 5 поколения J-35. Вероятно, его готовят для авианосца Type 003.

Также в КНР построили среди пустыни макеты американских кораблей для отработки ударов.