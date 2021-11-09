Раньше всех сроков. Строительство китайского авианосца Type 003 вышло на финальный этап (фото)

По информации исследователей, осталось установить радар и вооружение вместе с другим оборудованием, но до ввода в состав флота еще понадобится от 2 до 5 лет.

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовал спутниковые снимки хода строительства китайского высокотехнологического авианосца Type 003. Об этом сообщает CNN.

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Проведя исследования спутниковых снимков, аналитики пришли к выводу, что авианосец могут спустить на воду уже в феврале 2022 года. По состоянию на 23 октября судно уже было на финальном этапе производства на верфи Jiangnan в Шанхае. Однако до введения в полноценную эксплуатацию уйдет еще около 2-5 лет. Нужно решить ряд вопросов:

эксплуатация электромагнитной катапульты для запуска самолетов

какие самолеты будут использоваться для авианосца

прохождение всех испытаний

[ + – ] Ход строительства по состоянию на 18 сентября

Важно

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По данным CSIS, установка основных внутренних и внешних компонентов, включая силовые установки и систему запуска самолетов либо завершена, либо практически завершена. Осталось установить радары, вооружение и другое оборудование, и судно будет готово к спуску в реку Янзцы.

Type 003 будет иметь более совершенную технологию запуска самолетов, аналогичную системе катапульты, используемой американскими авианосцами. Новые пусковые установки позволят Китаю запускать более широкий спектр самолетов типа 003 быстрее и с большим количеством боеприпасов.

[ + – ] рендер Type 003 Фото: state journal magazine Ordnance Industry Science Technology 兵工科技

Важно

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После завершения строительства, авианосец станет третьим в составе китайского флота. Первый авианосец "Ляонин" — это судно, которое строилось в Украине, а потом его продали в 1998 году Китаю. В состав флота введено в 2012 году. Второй авианосец уже полностью построен в Китае, его ввели в строй в декабре 2019.

Напомним, в конце октября в Китае совершил свой первый полет палубный стелс-истребитель 5 поколения J-35. Вероятно, его готовят для авианосца Type 003.

Также в КНР построили среди пустыни макеты американских кораблей для отработки ударов.