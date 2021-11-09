Раніше за всі терміни. Будівництво китайського авіаносця Type 003 вийшло на фінальний етап (фото)

За інформацією дослідників, залишилося встановити радар і озброєння разом із іншим обладнанням, але до введення до складу флоту ще знадобиться від 2 до 5 років.

Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) опублікував супутникові знімки ходу будівництва китайського високотехнологічного авіаносця Type 003. Про це повідомляє CNN.

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Провівши дослідження супутникових знімків, аналітики дійшли висновку, що авіаносець може спустити на воду вже в лютому 2022 року. Станом на 23 жовтня судно вже було на фінальному етапі виробництва на верфі Jiangnan у Шанхаї. Однак до введення в повноцінну експлуатацію піде ще близько 2-5 років. Потрібно вирішити низку питань:

експлуатація електромагнітної катапульти для запуску літаків

які літаки будуть використовуватися для авіаносця

проходження всіх випробувань

[ + – ] Хід будівництва станом на 18 вересня

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За даними CSIS, встановлення основних внутрішніх і зовнішніх компонентів, включаючи силові установки та систему запуску літаків або завершено, або практично завершено. Залишилося встановити радари, озброєння й інше обладнання, і судно буде готове до спуску до річки Янзци.

Type 003 матиме досконалішу технологію запуску літаків, аналогічну системі катапульти, що використовується американськими авіаносцями. Нові пускові установки дозволять Китаю запускати ширший спектр літаків типу 003 швидше та з великою кількістю боєприпасів.

[ + – ] рендер Type 003 Фото: state journal magazine Ordnance Industry Science Technology 兵工科技

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Після завершення будівництва авіаносець стане третім у складі китайського флоту. Перший авіаносець "Ляонін" — це судно, яке будувалося в Україні, а потім його продали 1998 року Китаю. До складу флоту введено у 2012 році. Другий авіаносець уже повністю збудований у Китаї, його ввели в дію в грудні 2019 року.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Китаї здійснив свій перший політ палубний стелс-винищувач 5 покоління J-35. Мабуть, його готують для авіаносця Type 003.

Також у КНР побудували серед пустелі макети американських кораблів для відпрацювання ударів.