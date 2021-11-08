У КНР збудували серед пустелі макети американських кораблів для відпрацювання ударів (фото)
На супутникових знімках зафіксовано макети авіаносця та двох есмінців, які пересуваються залізницею, у ЗМІ припускають, що китайці репетирують удари по флоту США.
Компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки в китайській пустелі, де зображені повнорозмірні макети китайських кораблів. Про це повідомляє AP.
У північно-західному регіоні Сіньцзян у пустелі Такла-Макан виявлено базу, на якій видно обриси американського авіаносця та двох есмінця типу "Арлі Б'єр", що стоїть на залізниці. У виданні припускають, що їх збудували для відпрацювання майбутніх морських зіткнень через зростання напруженості між двома країнами.
Із зображень не ясно, наскільки детальними виявилися макети, але в Незалежному військово-морському інституті США заявили, що вдалося ідентифікувати особливості есмінця, включаючи його вирви та системи озброєння.
Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що йому нічого не відомо про зображення, які опублікували Maxar.
"Я не обізнаний про ситуацію, про яку ви згадали", — заявив Веньбінь.Важливо
Основний акцент у КНР роблять на протидію американському флоту. Це включає розробку ракет наземного, морського і повітряного базування для відображення і, можливо, потоплення американських судів. Особливо виділяється балістична ракета наземного базування DF-21D, її ще називають "вбивцею авіаносців".
Нагадаємо, у звіті Пентагону вказується, що Китай має балістичні ракети, здатні вразити США не виходячи в океан. А їхнє нарощування ядерної зброї йде, випереджаючи термінами.
Також повідомлялося, що китайські хакери зламали низку оборонних компаній США, серед них були і підрядники Пентагону.