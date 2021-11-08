У КНР збудували серед пустелі макети американських кораблів для відпрацювання ударів (фото)

На супутникових знімках зафіксовано макети авіаносця та двох есмінців, які пересуваються залізницею, у ЗМІ припускають, що китайці репетирують удари по флоту США.

Компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки в китайській пустелі, де зображені повнорозмірні макети китайських кораблів. Про це повідомляє AP.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

У північно-західному регіоні Сіньцзян у пустелі Такла-Макан виявлено базу, на якій видно обриси американського авіаносця та двох есмінця типу "Арлі Б'єр", що стоїть на залізниці. У виданні припускають, що їх збудували для відпрацювання майбутніх морських зіткнень через зростання напруженості між двома країнами.

Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Із зображень не ясно, наскільки детальними виявилися макети, але в Незалежному військово-морському інституті США заявили, що вдалося ідентифікувати особливості есмінця, включаючи його вирви та системи озброєння.

Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що йому нічого не відомо про зображення, які опублікували Maxar.

"Я не обізнаний про ситуацію, про яку ви згадали", — заявив Веньбінь.

Важливо

Потрібно більше літаків. Як США готуються до війни в повітрі з Китаєм і Росією

Основний акцент у КНР роблять на протидію американському флоту. Це включає розробку ракет наземного, морського і повітряного базування для відображення і, можливо, потоплення американських судів. Особливо виділяється балістична ракета наземного базування DF-21D, її ще називають "вбивцею авіаносців".

Нагадаємо, у звіті Пентагону вказується, що Китай має балістичні ракети, здатні вразити США не виходячи в океан. А їхнє нарощування ядерної зброї йде, випереджаючи термінами.

Також повідомлялося, що китайські хакери зламали низку оборонних компаній США, серед них були і підрядники Пентагону.