Хакери з Китаю зламали низку оборонних компаній. Серед них – підрядники Пентагону

Американські фахівці у сфері кібербезпеки вважають, що за зломом стоїть група хакерів Emissary Panda, пов'язана з Китаєм.

Хакери зламали 9 організацій у секторах оборони, енергетики, охорони здоров'я, технологій і освіти в США. Такі дані компанія з кібербезпеки Palo Alto Networks надала телеканалу CNN.

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У кібератаці підозрюють хакерське угруповання з Китаю. Фахівці американського агентства національної безпеки зафіксували кілька спроб крадіжки даних у оборонних підрядників у США. Зломщики вкрали паролі, щоб отримати довгостроковий доступ до їхніх мереж, зазначив старший виконавчий директор Palo Alto Networks Раян Олсон. За його словами, хакери здатні перехоплювати конфіденційні дані в комп'ютерних системах і при надсиланні інформації електронною поштою.

У звіті Palo Alto Networks уточнюється, що метою хакерів стали щонайменше 370 організацій у США, які використовують потенційно вразливі сервери Zoho. Фахівці назвали підозрювану китайську хакерську групу Emissary Panda.

За словами Олсона, у будь-якого оборонного підрядника, який веде справи з Пентагоном, у листуванні можуть бути дані про контракти. Саме ця інформація становить інтерес для хакерів.

"Доступ до цієї інформації може мати цінність, навіть якщо вона не секретна. Це може бути інформація про те, як ідуть справи в бізнесі", – додав він.

Олсон закликав організації, які використовують програмне забезпечення Zoho, оновлювати системи та повідомляти про ознаки злому. Директор Palo Alto Networks не відкинув повторення таких кібератак.

За інформацією порталу Axios, інша американська компанія з кібербезпеки Mandiant виявила докази причетності комуністичної партії Китаю до атак хакерів на уряд США, підприємства й американську інфраструктуру на початку цього року.

У серпні Фокус писав про наймасштабніше криптовалютне пограбування. Хакери атакували польську систему децентралізованих фінансів Poly Network та вивели криптовалюту на суму $600 млн.

Poly Network після цього вирішила запросити на роботу хакера, який зміг зламати систему компанії та викрасти криптовалюту. Йому запропонували посаду головного радника з кібербезпеки.