Хакеры из Китая взломали ряд оборонных компаний. Среди них – подрядчики Пентагона

Американские специалисты в сфере кибербезопасности считают, что за взломом стоит группа хакеров "Emissary Panda", связанная с Китаем.

Хакеры взломали 9 организаций в секторах обороны, энергетики, здравоохранения, технологий и образования в США. Такие данные компания по кибербезопасности Palo Alto Networks предоставила телеканалу CNN.

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В кибератаке подозревают хакерскую группировку из Китая. Специалисты американского агентства национальной безопасности зафиксировали несколько попыток кражи данных у оборонных подрядчиков в США. Взломщики украли пароли, чтобы получить долгосрочный доступ к их сетям, отметил старший исполнительный директор Palo Alto Networks Райан Олсон. По его словам, хакеры способны перехватывать конфиденциальные данные в компьютерных системах и при отправке информации по электронной почте.

В отчете Palo Alto Networks уточняется, что целью хакеров стали минимум 370 организаций в США, использующих потенциально уязвимые серверы Zoho. Специалисты назвали подозреваемую китайскую группу хакеров "Emissary Panda".

По словам Олсона, у любого оборонного подрядчика, который ведет дела с Пентагоном, в переписке может быть данные о контрактах. Именно эта информация представляет интерес для хакеров.

"Доступ к этой информации может иметь ценность, даже если она не секретная. Это может быть информация о том, как идут дела в бизнесе", – добавил он.

Олсон призвал организации, использующие программное обеспечение Zoho, обновлять системы и сообщать о признаках взлома. Директор Palo Alto Networks не исключил повторения таких кибератак.

По сведениям портала Axios, другая американская компания по кибербезопасности Mandiant выявила доказательства причастности коммунистической партии Китая к хакерским атакам на правительство США, предприятия и американскую инфраструктуру в начале этого года.

В августе Фокус писал о самом масштабном криптовалютном ограблении. Хакеры атаковали польскую систему децентрализованных финансов Poly Network и вывели криптовалюту на сумму $600 млн.

Poly Network после этого решила пригласить на работу хакера, который смог взломать систему компании и похитить криптовалюту. Ему предложили должность главного советника по кибербезопасности.