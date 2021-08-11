Исторический рекорд: хакеры похитили криптовалюты на сумму $600 млн

Это самое масштабное криптовалютное ограбление с 2018 года. Тогда преступникам удалось вывести $533 млн с биржи Coincheck.

Хакеры взломали блокчейн-систему Poly Network и украли криптовалюты на $600 млн.

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Подробности сообщает сайт BBC.

Poly Network — это польская система децентрализованных финансов (Defi), которая позволяет переводить криптотокены с одного блокчейна на другой. Организация заявила, что киберпреступники нашли уязвимость в их системе вызовов по смарт-контрактам и смогли перевести тысячи токенов на отдельные кошельки: около $267 млн в Ethereum, $252 млн в монетах Binance, $85 млн в токенах USDC. В Twitter представители сервиса призвали биржи заблокировать депозиты, а также попросили хакеров выйти на связь и вернуть активы.

"Сумма денег, которую вы украли — одна из самых крупных в истории Defi", — подчеркнула пресс-служба Poly Network. — "Правоохранительные органы любой страны признают это серьезным экономическим преступлением и будут вас преследовать. Украденные вами деньги принадлежат десяткам тысяч членов криптосообщества".

Генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что обеспокоен взломом Poly Network, и выразил свою поддержку:

"Хотя никто не контролирует BSC (или ETH), мы координируем действия со всеми нашими партнерами по безопасности, чтобы активно помогать. Нет никаких гарантий. Мы сделаем все, что сможем".

Как сообщает CNBC, ссылаясь на компанию по безопасности Slow Mist, криптовалюту перевели на три разных кошелька. Киберспециалисты отследили почтовый ящик, IP-адрес и "отпечатки" устройства злоумышленника, и теперь пытаются установить его личность.

В 2018 году хакерам удалось похитить $533 млн с Coincheck. Тогда преступники захватили один из доменов японской биржи и запустили на нем свой сайт, через который получила данные клиентов. В 2014 году хакеры похитили более 850 тыс. биткоинов с биржи Mt. Gox (на тот момент сумма составила $450 млн). В результате сервис разорился и объявил о банкротстве.

По данным исследовательской компании CipherTrace, за первые 7 месяцев 2021 года убытки от мошенничества в секторе Defi достигли рекордно высокого уровня — $474 млн. При этом на общем рынке криптовалют ущерб от преступности снизился с $1,9 млрд в 2020 году до $681 млн, в 2019 году было украдено $4,5 млрд.

Ранее хакерская группа Anonymous выпустила собственную криптовалюту для борьбы против Илона Маска. Новый токен назвали Anon Inu в честь породы собак сиба ину. К 2022 году разработчики планируют привлечь 10 тыс. пользователей.