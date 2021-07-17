Хакеры Anonymous выпустили криптовалюту для борьбы против Маска и запрета BTC в Китае

Уже сейчас за один биткоин от Binance можно купить 6,3 млн новых токенов Anon Inu, а часть прибыли обещают переводить приютам для собак.

Хакерская группировка Anonymous запустила собственную криптовалюту для борьбы с бизнесменом Илоном Маском и запретом майнинга в Китае. Об этом она объявила на своем YouTube-канале.

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Криптовалюта получила название Anon Inu в честь породы собак сибаи-ину, которые также изображены на логотипе Dogecoin. По словам хакеров, дефляционный (DeFi) токен снабдили множеством встроенных инструментов. Anonymous призвала мировое сообщество поддерживать их проект и пообещала инвесторам награды, такие как NFT-изображения и бесплатные токены.

Уже сейчас создатели предлагают покупать криптовалюту в сервисе обмена PankakeSwap по цене около 6,3 млн Anon Inu за 1 Bitcoin BEP2. К 2022 году они планируют привлечь 10 тысяч пользователей.

[ + – ] Криптовалюта Anon Inu

"В дополнение к борьбе с Илоном Маском в войне мемов, токен также будет бороться с Китаем в криптовалютной войне", — заявила группа. — "Команда также будет жертвовать часть поступлений приютам для животных, которые помогают собакам".

Автор ролика добавил, что в сфере криптовалюты действуют много подражателей, некоторые даже ставят баннеры Anonymous, к примеру — Godtoken. По его словам, многие из них попытаются заработать, используя название организации.

Anonymous также обратили внимание, что за последние два месяца власти ужесточили борьбу против добычи биткоина в Китае, где не так давно базировалась большая часть майнеров. Группа связывает такие меры с планами Коммунистической партии запустить собственную валюту — цифровой юань. На этом фоне майнерам пришлось продать свои токены и перевезти свои фермы, из-за чего BTC сильно подешевел — другие же криптовалюты "следуют траектории биткоина".

Ранее хакеры Anonymous объявили "войну" Илону Маску из-за биткоина. Группа хакеров обвинила основателя Tesla и SpaceX в скачках курса, которые он якобы провоцирует своими публикациями в социальных сетях.

Фокус разбирался, почему почему Китай ополчился на Биткоин, и что ждет криптовалюту в будущем. После закрытия нескольких крупных майнерских ферм и волны репрессий, майнеры начали сворачивать свое оборудование, а курс резко обвалился на 12%.