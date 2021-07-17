Хакери Anonymous випустили криптовалютe для боротьби проти Маска і заборони BTC у Китаї

Вже зараз за один біткоіни від Binance можна купити 6,3 млн нових токенів Anon Inu, а частину прибутку обіцяють переводити притулкам для собак.

Хакерське угруповання Anonymous запустила власну криптовалюту для боротьби з бізнесменом Ілоном Маском і забороною майнінгу у Китаї. Про це воно оголосила на своєму YouTube-каналі.

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Криптовалюта отримала назву Anon Inu в честь породи собак сибаї-іну, які також зображені на логотипі Dogecoin. За словами хакерів, дефляційний (DeFi) токен забезпечили безліччю вбудованих інструментів. Anonymous закликала світову спільноту підтримувати їх проект і пообіцяла інвесторам нагороди, такі як NFT-зображення і безкоштовні токени.

Вже зараз творці пропонують купувати криптовалюта в сервісі обміну PankakeSwap за ціною близько 6,3 млн Anon Inu за 1 Bitcoin BEP2. До 2022 року вони планують залучити 10 тисяч користувачів.

[ + – ] Криптовалюта Anon Inu

"На додаток до боротьби з Ілоною Маском у війні мемів, токен також буде боротися з Китаєм в кріптовалютній війні", — заявила група. — "Команда також буде жертвувати частину надходжень притулкам для тварин, які допомагають собакам".

Автор ролика додав, що в сфері криптовалюта діють багато самозванців, деякі навіть ставлять банери Anonymous, наприклад — Godtoken. За його словами, багато хто з них спробують заробити, використовуючи назву організації.

Anonymous також звернули увагу, що за останні два місяці влада посилила боротьбу проти видобутку біткоінів у Китаї, де не так давно базувалася велика частина майнерів. Група пов'язує такі заходи з планами Комуністичної партії запустити власну валюту — цифровий юань. На цьому тлі Майнер довелося продати свої токени і перевезти свої ферми, через що BTC сильно подешевшав — інші ж криптовалюти "слідують траєкторії біткоіну".

Раніше хакери Anonymous оголосили "війну" Ілону Маску через біткоіни. Група хакерів звинуватила засновника Tesla і SpaceX в скачках курсу, які він нібито провокує своїми публікаціями в соціальних мережах.

Фокус розбирався, чому чому Китай ополчився на біткоіни, і що чекає криптовалюта в майбутньому. Після закриття кількох великих майнерскіх ферм і хвилі репресій, Майнер почали згортати своє обладнання, а курс різко обвалився на 12%.