Ворог держави: чому Китай ополчився на біткоїни, і що чекає криптовалюту в майбутньому

Можливо, протягом літа продовжиться падіння BTC, який, крім Ілона Маска, нажив собі ще одного могутнього "ворога" в особі КНР. Але чи вдасться їм стерти "биток" із лиця землі? Це навряд чи.

Деякі аналітики передбачали біткоїну зростання до $150 тис. цього літа. Однак уже зрозуміло, що навряд чи ця цифрова валюта досягне такого рівня в найближчі два-три місяці. А все тому, що BTC більше не такий вже незалежний. Слабка сторона крипти, як показала практика, чутлива до зовнішніх факторів, вплив яких обумовлений або авторитетністю певної популярної людини зі сфери IT, або бажанням однієї держави позбутися діджитал-валюти, здатної конкурувати з рідними фіатними грошима. Фокус розбирався в тому, як "биток" обзавівся новими ворогами в особі держав, чому його курс може продовжити падіння і що врятує крипту.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Чому в Китаї заборонили майнінг

У травні цього року офіційний Китай заявив, що біткоїн несе великі ризики для країни. Зокрема, йшлося про те, що майнінг BTC і його використання можуть призвести до інфляції юаня. Регулятор, яким є Комітет із фінансової стабільності та розвитку, назвав крипту "небажаною" в КНР, а також підкреслив, що майнерів чекає суворе покарання, якщо вони продовжать займатися видобутком. Пізніше зʼявилися новини про те, що Комісія з розвитку і реформ Внутрішньої Монголії створить гарячу лінію для повідомлень про підозрілі майнінгові операції.

А 20 червня 2021 року в провінції Сичуань на південному заході країни — однієї з найбільших у Китаї баз із видобутку криптовалюти — за розпорядженням місцевої влади були закриті кілька великих ферм. Видання globaltimes.cn повідомляє, що по всій країні "посилилися репресії проти видобувачів криптовалюти".

Уряд чітко позначив свою політику в матеріалі "Терміново усунути ажіотаж навколо віртуальної валюти", опублікованому інформагентством "Сіньхуа". У ньому перераховані чотири ризики: ринковий, транзакційний, технологічний і правовий. За словами авторів статті, торгівля на крипто-біржах приносить тільки збитки, що загрожує фінансовій стабільності всього Китаю. А також додають, що BTC — не валюта і ніколи нею не буде.

"Один із ризиків — ринковий. Віртуальні валюти, такі як біткоїн, що виходять на ринок, можуть сприйматися інвесторами, як "екзотичні товари". Але це ілюзія. Другий ризик полягає в сильних коливаннях цін, на яких багато інвесторів намагаються розбагатіти відразу. Третій — технічний ризик. Чи можна покладатися на безпечну роботу крипто-бірж, чи можна бути впевненим у тому, що блокчейн забезпечить безпеку транзакцій — все це невирішені питання, які стоять перед ринком. Четвертий — ризик правовий. Завдяки високому ступеню анонімності та децентралізованій системі, віртуальна валюта використовується злочинцями для відмивання грошей, здійснення незаконних операцій з продажу наркотиків, для незаконного збору коштів", — йдеться в статті.

Незабаром після цієї публікації, як повідомляє Reuters, майнери почали згортати свою діяльність на території КНР, покидати країну, компанії на кшталт BTC.TOP і HashCow, Huobi оголосили про припинення криптодобування. А курс "битка" на той час звалився на 12%, досягнувши позначки $36,6 тис.

[ + – ] Китайські майнери почали міграцію в Росію і Північну Америку Фото: Getty Images

Курс біткоїна, ймовірно, продовжить падіння

У такому прогнозі немає нічого дивного. Справа в тому, що, за словами експертів, більше 50% світових майнінгових потужностей базувалися саме в Китаї, тому після оголошення війни цій крипті, було зрозуміло, що курс впаде. На момент написання цього матеріалу він становить $31,6 тис., що вдвічі менше пікових значень, досягнутих у квітні 2021 року.

У раніше процитованому матеріалі globaltimes.cn пише, що більше 90% ферм із видобутку біткоїнів у Китаї будуть зупинені, принаймні, на деякий час. Ця тенденція вже простежується в північному і південно-західному регіонах країни. Синьцзян-Уйгурський автономний район на північному заході, автономний район Внутрішня Монголія на півночі, провінція Сичуань на півдні центральної частини і провінція Юньнань на південному заході країни оголосили про обмеження видобутку біткоїнів.

"Ми відчайдушно намагаємося перемістити наші пристрої за кордон", — прокоментував виданню Global Times інсайдер із Сичуані, який захотів залишитися анонімним. Він також повідомив, що майнери зазнали величезних збитків.

Комісія з розвитку і реформ провінції Сичуань наказала місцевим електроенергетичним компаніям Сичуані "перевірити, очистити та припинити" операції з видобутку криптовалюти в стислі терміни. В опалу потрапили 26 компаній, зокрема Heishui Kedi Big Data Tech Co і Kangding Guorong Tech Co, яким просто відключили електроенергію.

На всі ці зміни ринок відреагував миттєво. Але не тільки біткоїнам не пощастило. Згідно з повідомленнями ЗМІ, підтримувані китайськими компаніями майнінг-пули Huobi Pool, Binance і AntPool, протягом діб 19 червня випробували падіння хешрейта на 20-40%.

[ + – ] Ринок відреагував на дії влади КНР — біткоїн упав у ціні Фото: Криптовалюта.Tech

Установки для майнінгу подешевшають

Гендиректор блокчейн-компанії BankLedger із Шеньчженя, Шент Цинчунь, у коментарі Global Times повідомив, що ціни на майнінгові установки можуть різко впасти в короткостроковій перспективі, оскільки багато крипто-майнерів захочуть позбавитися від свого обладнання. Тільки ось чи готовий ринок такої пропозиції, задається він питанням, вважаючи пропозицію надмірною.

Але, думаємо, що пан Шент помиляється, і майнери з різних країн із задоволенням будуть купувати установки, тим більше, "за дешево". Справа в тому, що на ринках США, Західної та Східної Європи вже давно спостерігається дефіцит графічних процесорів, і з оглядкою на скорочення виробництва комплектувальних через коронавірус, він може продовжити рости. Детально про ситуацію на ринку відеокарт ми писали в матеріалі "Майнери проти геймерів: що чекає ринок ігрових відеокарт, коли закінчиться криптовалютний бум". А ще відомо, що протягом першого кварталу 2021 року майнери скупили 25% від усіх графічних процесорів, поставлених на ринок, витративши $500 млн. Такі дані в своєму звіті озвучила аналітична компанія Jon Peddie Research.

"Робота більше 90% китайських потужностей майнінгу біткоїнів буде припинена в короткостроковій перспективі. Унаслідок китайські майнери змушені будуть формувати альянси для міграції за кордон, наприклад, у Північну Америку чи Росію", — додав експерт.

[ + – ] Хакери Anonymous погрожували Ілону Маску

Хакери Anonymous врятують біткоїни?

Маск — ще один "ворог", який влаштував американські гірки на крипто-біржах, спочатку звеличуючи "биток", потім звинувативши його в енерго-не-ефективності, а пізніше взявшись рятувати крипту. Ми вже повідомляли про те, що він провів зустріч із північноамериканськими майнерами, де обговорив можливість використання поновлюваних джерел енергії для видобутку криптовалюти. Це трохи допомогло: ціна BTC виросла з $37 тис. до $40 тис. Ілон заявив, що хоче зробити Діджитал-валюту "зеленою", знизивши вуглецевий слід, який вона залишає. Прекрасна ініціатива. Але через кілька днів він запостив твіт, в якому поряд зі словом "біткоїн" поставив емодзі "розбите серце" — ціна після цього дещо знизилася. А потім припустився чергової помилки: опублікував повідомлення з вже мемним токеном Baby Shark, і той відразу подорожчав на 180%. Град критики тут же посипався на мільярдера, якого в просуванні шит-коїнів (замість того, щоб "биток" підняти) не звинувачував тільки ледачий.

Поведінка підприємця настільки сильно впливає на криптовалюту і все, що з нею повʼязано, що хакери з угрупування Anonymous вирішили покласти цьому край. Вони пригрозили йому, звинувативши в спекуляціях на криптовалютних ринках. Що конкретно зроблять хакери, поки незрозуміло: можливо, зламають сервери його компаній, викрадуть дані та будуть шантажувати, змушуючи мовчати в Twitter. А Маск лише у відповідь видав філософську фразу типу "Не вбивайте те, що ненавидите, а рятуйте те, що любите".

Біткоїн нікуди не подінеться

Хвилюватися не варто — ця криптовалюта переживала і більш складні часи. Поки її використовують, вона буде мати цінність, нехай і не $60 тис., як раніше, але все ж. Для того, щоб BTC втратив цінність остаточно, необхідно припинити ним користуватися на всі 100%. Саме цього й намагаються домогтися в Китаї. Але у нас — ні. Другого читання чекає законопроект "Про віртуальні активи", на перших порах обіцяє поблажки у вигляді відсутності ПДВ на операції з криптовалютами, зменшення ставки податку на прибуток до 5%, пільгової ставки для тих, хто декларує свої віртуальні активи. (Хоча умови в документі можуть бути змінені). Також відомо, що біля Запорізької АЕС та Рівненської АЕС планується побудувати дата-центри для майнінгу криптовалюти, зокрема біткоїнів. І, як пише Foreign Policy, "Ukraine Wants to Be Cryptocurrency Central". Але це тема для іншого матеріалу.