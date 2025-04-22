Світовий рекорд: китайська сонячна батарея запрацювала з ефективністю майже 35%

Двотермінальний кристалічний кремній-перовскітний тандемний сонячний елемент, розроблений китайською компанією Longi, досяг ефективності перетворення 34,85%. Національна лабораторія відновлюваної енергії Міністерства енергетики США (NREL) підтвердила це.

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Про це повідомляє ЗМІ interestingengineering.com.

Кристалічні кремній-перовскітні тандемні сонячні панелі можуть похвалитися теоретичною межею ефективності 43%, що набагато перевищує межу Шоклі-Квайссера (SQ) для одноперехідних сонячних батарей — 33,7%.

Завдяки нещодавньому прориву Longi побила власні рекорди як в одноперехідних кристалічних кремнієвих сонячних елементах, так і в тандемних кристалічних кремнієво-перовскітних сонячних елементах. Компанія стверджує, що досягла нового рівня ефективності в 34,85%.

Нова комірка заснована на стратегії пасивації двошарового інтерфейсу, яка максимізує як перенесення електронів, так і блокування дірок. Це досягається завдяки включенню тонкого шару фториду літію (LiF) і осадженню молекул етилендіамонійдіодиду з коротким ланцюгом (EDAI).

Більш товстий шар LiF може допомогти поліпшити пасивацію, але супроводжується значними небажаними втратами опору. А молекула EDAI може хімічно пасивувати непасивувати ділянки, які не контактують із шаром LiF, утворюючи наномасштабні локалізовані контакти на кордоні перовскіту/C60, що може забезпечити оптимальний компроміс між пасивацією та витяганням заряду.

Компанія значно знизила вартість витягування кристалів завдяки використанню нових процесів, як-от великий заряд, висока швидкість витягування і багаторазове витягування кристалів, що підтримують технологію поліпшення обладнання, а також впровадженню нових матеріалів та автоматичної системи управління.

Тепер за допомогою автоматизації виробництва можна підвищити ефективну виробничу потужність, поліпшивши послідовність процесу вирощування кристалів. Для управління монокристалічною піччю використовуються інтелектуальні засоби автоматизації, що знижує втручання людини в процес вирощування кристалів.

Раніше ми писали про те, що створено надефективну сонячну панель з перовскіту і кремнію. Результат підтвердили фахівці з Шанхайського інституту мікросистем та інформаційних технологій при Китайській академії наук, але виробник Longi може похвалитися ще кращим показником.