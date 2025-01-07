Створено надефективний сонячний елемент із перовскіту та кремнію: що це дасть

Результат підтвердили фахівці з Шанхайського інституту мікросистем та інформаційних технологій при Китайській академії наук, але виробник Longi може похвалитися ще кращим показником.

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Китайський виробник сонячних модулів JinkoSolar заявив, що йому вдалося досягти рекордної ефективності перетворення енергії для тандемного сонячного елемента на основі перовскіту і кремнію (TOPCon) на основі пластин n-типу. Про це пише видання PV Magazine.

JinkoSolar стверджує, що новий тандемний сонячний елемент показав ефективність 33,84%. Результати випробувань були сертифіковані Шанхайським інститутом мікросистем та інформаційних технологій при Китайській академії наук. Попередній результат JinkoSolar для панелі такої ж конфігурації становив 33,24%.

"Рекордний перовскітний тандемний сонячний елемент використовує високоефективний монокристалічний сонячний елемент TOPCon N-типу від JinkoSolar в якості нижнього елемента, поліпшений значними досягненнями в декількох ключових технологіях", — повідомили в компанії.

JinkoSolar додала, що підвищити ефективність вдалося завдяки технологіям пасивування контакту по всій площі, пасивації дефектів перовскіту і пасивації дефектів об'єму.

Варто зазначити, що такий показник є значущим досягненням для JinkoSolar і поки що недоступний для багатьох її конкурентів, однак світовий рекорд поки що належить китайській компанії Longi — 34,6%. За останні 3 роки виробник побив світовий рекорд з ефективності сонячних батарей 16 разів.

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