Создан сверхэффективный солнечный элемент из перовскита и кремния: что это даст

Результат подтвердили специалисты из Шанхайского института микросистем и информационных технологий при Китайской академии наук, но производитель Longi может похвастаться еще лучшим показателем.

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Китайский производитель солнечных модулей JinkoSolar заявил, что ему удалось достичь рекордной эффективности преобразования энергии для тандемного солнечного элемента на основе перовскита и кремния (TOPCon) на основе пластин n-типа. Об этом пишет издание PV Magazine.

JinkoSolar утверждает, что новый тандемный солнечный элемент показал эффективность 33,84%. Результаты испытаний были сертифицированы Шанхайским институтом микросистем и информационных технологий при Китайской академии наук. Предыдущий результат JinkoSolar для панели такой же конфигурации составил 33,24%.

"Рекордный перовскитный тандемный солнечный элемент использует высокоэффективный монокристаллический солнечный элемент TOPCon N -типа от JinkoSolar в качестве нижнего элемента, улучшенный значительными достижениями в нескольких ключевых технологиях", — сообщили в компании.

JinkoSolar добавила, что повысить эффективность удалось благодаря технологиям пассивированного контакта по всей площади, пассивации дефектов перовскита и пассивации дефектов объема.

Стоит отметить, что такой показатель является значимым достижением для JinkoSolar и пока недоступен для многих ее конкурентов, однако мировой рекорд пока принадлежит китайской компании Longi — 34,6%. За последние 3 года производитель побил мировой рекорд по эффективности солнечных батарей 16 раз.

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