Мировой рекорд: китайская солнечная батарея заработала с эффективностью почти 35%

Двухтерминальный кристаллический кремний-перовскитный тандемный солнечный элемент, разработанный китайской компанией Longi, достиг эффективности преобразования 34,85%. Национальная лаборатория возобновляемой энергии Министерства энергетики США (NREL) подтвердила это.

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Об этом сообщает СМИ interestingengineering.com.

Кристаллические кремний-перовскитные тандемные солнечные панели могут похвастаться теоретическим пределом эффективности 43%, что намного превышает предел Шокли-Квайссера (SQ) для однопереходных солнечных батарей — 33,7%.

Благодаря недавнему прорыву Longi побила собственные рекорды как в однопереходных кристаллических кремниевых солнечных элементах, так и в тандемных кристаллических кремниево-перовскитных солнечных элементах. Компания утверждает, что достигла нового уровня эффективности в 34,85%.

Новая ячейка основана на стратегии пассивации двухслойного интерфейса, которая максимизирует как перенос электронов, так и блокировку дырок. Это достигается за счет включения тонкого слоя фторида лития (LiF) и осаждения молекул этилендиаммонийдииодида с короткой цепью (EDAI).

Более толстый слой LiF может помочь улучшить пассивацию, но сопровождается значительными нежелательными потерями сопротивления. А молекула EDAI может химически пассивировать непассивированные области, которые не контактируют со слоем LiF, образуя наномасштабные локализованные контакты на границе перовскита/C60, что может обеспечить оптимальный компромисс между пассивацией и извлечением заряда.

Компания значительно снизила стоимость вытягивания кристаллов за счет использования новых процессов, таких как большой заряд, высокая скорость вытягивания и многократное вытягивание кристаллов, поддерживающих технологию улучшения оборудования, а также внедрение новых материалов и автоматической системы управления.

Теперь с помощью автоматизации производства можно повысить эффективную производственную мощность, улучшив последовательность процесса выращивания кристаллов. Для управления монокристаллической печью используются интеллектуальные средства автоматизации, что снижает вмешательство человека в процесс выращивания кристаллов.

Ранее мы писали о том, что создана сверхэффективная солнечная панель из перовскита и кремния. Результат подтвердили специалисты из Шанхайского института микросистем и информационных технологий при Китайской академии наук, но производитель Longi может похвастаться еще лучшим показателем.